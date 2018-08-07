Потерявшуюся старушку в Караканском бору двое суток искали спасатели Бердска

Днем 4 августа 71-летняя жительница села Чингис собралась собирать чернику. Односельчанин отвез ее от деревни на расстояние 7 километров. Через два часа бабушка позвонила родственникам и сказала, что собрала уже 5 литров ягоды, но на достигнутом останавливаться не хочет. Спустя еще два часа она сообщила родственникам, что заблудилась в лесу.

— От исполняющего обязанности начальника полиции Ордынского района поступила информация, что жительница села 1947 года рождения потерялась в лесу. Сотрудники полиции сделали биллинг последнего телефонного звонка женщины и определили ее предположительное место нахождения. Сотрудники поисково-спасательного отряда проводили поиски женщины в радиусе 10 квадратных километров, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Бердска Сергей Козин.

К поискам пожилой женщины, помимо трех спасателей бердского ПСО и сотрудников полиции, присоединились 8 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Из-за темноты поиски женщины приостановили. Утром следующего дня приехала группа наращивания из 4 спасателей.

Женщина проделала путь по лесу примерно в 30 километров. Она сама вышла на лесорубов вблизи поселка Шайдурово. Бабушка связалась с родственниками. На этом поисково-спасательная операция прекратилась.

Старушку осмотрели врачи, в медицинской помощи она не нуждалась. Несмотря на то, что пожилая женщина двое суток ночевала в Караканском бору, на здоровье пожилая женщина не жалуется.