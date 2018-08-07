Медведев: Россия не собирается «казнить Саакашвили»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту» рассказал, что во время конфликта в августе 2008 года у России не было цели разгромить Грузию и казнить ее президента Михаила Саакашвили, начавшего агрессию против Южной Осетии.

Отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в десятках километров от Тбилиси, Медведев назвал цели, которые тогда ставились, — необходимо было выбить грузинские войска из Цхинвала, «навести порядок» и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, военных действий.

Медведев, занимавший тогда пост президента, подчеркнул, что цель России не заключалась в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. «Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — сказал он.

В конечном счете, как отметил Медведев, это дало возможность «успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами».

Медведев отметил наличие тогда суждения в адрес России — по поводу пропорциональности использования силы, однако назвал их оценочными.

«Самое главное, был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнут», — отметил он.

По словам Медведева, он не «считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать».

«Именно поэтому мною как верховным главнокомандующим было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну», — подчеркнул он.

Конфликт в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Позже, 26 августа 2008 года, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, после чего дипотношения между Грузией и Россией были разорваны.

Российское руководство не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.

Источник: РИА Новости