Третьи сутки ищут утонувшего мальчика в Ине

В Новосибирской области продолжаются поиски пропавшего ребенка на реке Иня. На сегодняшний день поисковые работы результатов не дали.

4 августа в 15:37 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что ребенок 2009 года рождения пропал в реке Иня Первомайского района. По словам очевидцев, несмотря на то, что место было не оборудовано для купания, четверо ребят отдыхали у воды, а вскоре один из них пропал. Друзья забили тревогу – обратились к взрослым, а те в свою очередь позвонили по номеру вызова экстренных служб. Незамедлительно спасатели прибыли на место происшествия, в том числе и психолог Главного управления МЧС России по Новосибирской области для оказания психологической помощи родственникам пропавшего ребенка.

В районе поиска сосредоточены силы и средства муниципальной аварийно-спасательной службы, сотрудники полиции и добровольцы из числа местного населения.

Всего к поисковым мероприятиям привлечено: 12 человек, 4 единицы техники.

За два дня поисковых работ водолазы обследовали 300 метров дна и 8 километров береговой линии Ини. Поиски пропавшего ребёнка будут продолжаться.

Источник: МЧС