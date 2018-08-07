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Отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

Сотовые операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.

7.08.2018 Фото: Минкомсвязь Нет комментариев

Отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

Сотовые операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Решение принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») с 20 августа отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, то есть когда абонент пользуется услугами связи в сети оператора, находясь за пределами региона, где был заключен договор с оператором. Об этом РБК рассказал источник, близкий к «ВымпелКому», и подтвердила пресс-секретарь компании Анна Айбашева. До сих пор абоненты платили за входящие вызовы при нахождении во внутрисетевом роуминге 5 руб. за минуту разговора, если вызов шел из другого региона.

«С апреля все наши абоненты, выезжая за пределы своего региона по России, звонят, отправляют СМС и пользуются мобильным интернетом как дома, — передала через пресс-службу исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «ВымпелКома» Ирина Лебедева. — Следующий шаг — отмена платы за любые входящие звонки в поездках по России в сети «Билайн». Таким образом, приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории».

В июле 2017 года ФАС предписала МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и «Т2 РТК Холдингу» (бренд Tele2) изменить необоснованно высокие тарифы при поездках по России, посчитав, что тарифная политика операторов нарушает закон «О защите конкуренции». Служба потребовала устранить разницу в тарифах до 15 декабря 2017 года. Однако профильные ведомства совместно с операторами связи пришли к выводу, что это невозможно сделать в 2017 году, и операторы получили отсрочку. Для МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» дедлайн был продлен до 31 января 2018 года, для «Т2 РТК Холдинга» — до мая 2018 года (позднее — до 31 августа).

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» изменили свои тарифы во внутрисетевом роуминге. Стоимость исходящих вызовов в пределах одного региона была приравнена к цене местных звонков, а вызовы в другие регионы — к цене междугородных звонков. При этом входящие вызовы из других регионов были платными для абонентов. ФАС не устроили новые цены, и в марте этого года ведомство возбудило антимонопольное дело против этих компаний.

Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина отметила, что оператор также начал обнулять плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге. «Стоимость входящих со всех регионов при поездках по России обнуляем для большинства абонентов до конца августа, для оставшейся части — в первой половине сентября», — рассказала она.

Представитель МТС заявил, что компания «провела все необходимые работы по подготовке и в ближайшее время отменит плату за входящие в поездках по стране».

Представитель «Т2 РТК Холдинга» Ольга Галушина сказала, что на большинстве тарифов компании нет внутрисетевого роуминга. Она напомнила, что для компании срок отмены роуминга продлен до 31 августа и оператор «завершит все мероприятия в срок».

Источник: РБК


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