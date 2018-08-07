Почта России отдаст посылки без паспортов

Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без паспорта и заполненных извещений. Для этого они должны будут завести электронную подпись, рассказали «Известиям» в «Почте России». Время выдачи отправлений с помощью новой технологии сократится в пять раз. Эксперты считают услугу удобной и отмечают, что пока в мировой практике такой еще нет, однако, по их мнению, ее безопасность должна быть усилена.

Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Для этого россиянам нужно будет завести собственную электронную подпись: в почтовом отделении или заполнив регистрационную форму на сайте, рассказали «Известиям» в «Почте России».

После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. При получении посылки гражданину необходимо будет просто назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS или Push-уведомление в мобильном приложении почты с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору отделения для получения письма или посылки.

Предполагается, что за счет нововведения время выдачи писем и посылок сократится в пять раз. Ранее такая услуга действовала в качестве пилотной в 18 регионах России.

Граждане обычно получают свои отправления в почтовых отделения возле дома, поэтому для них не составит труда взять с собой паспорт, считает замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. При этом он отметил, что плюсом нововведения станет то, что россиянам больше не придется заполнять бумажные извещения. Однако минусом может быть то, что код подтверждения по СМС не придет или придет с опозданием, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что, когда банки только внедряли СМС-подтверждения, сообщения часто приходили с задержкой или не приходили вовсе, что сильно задерживало предоставление услуги.

«Почте России» следует усилить безопасность данной услуги, отметил директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. По его словам, посторонний человек может завладеть телефоном гражданина и получить отправление вместо него. Эксперт подчеркнул, что в данной схеме не хватает второго пароля или кодового слова, которое знали бы только тот человек, который должен получить свою почту, и оператор отделения.

Практика получения отправлений без документа, удостоверяющего личность, не имеет широкого распространения в мире, отметил генеральный директор международной сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. В частности, в Канаде, помимо непосредственно идентифицирующего получателя документа, при выдаче посылок могут затребовать дополнительные документы — например, подтверждающие домашний адрес. В Великобритании действуют аналогичные правила — для получения почтовых отправлений необходимо предъявить удостоверяющий получателя документ. Это может быть водительское удостоверение, свидетельство о браке, паспорт и т.д. Таким образом, «Почта России» действительно предлагает уникальную интересную альтернативу своим клиентам, резюмировал эксперт.

Однако «Почте России» все-таки есть куда расти, добавил Ильгиз Баймуратов. Так, в США получателям писем и небольших посылок заблаговременно присылают уведомления в мобильном приложении в виде фотографий лицевой части отправлений, находящихся в пути. В Сингапуре местная почта активно продвигает страховые продукты для своих клиентов, включая страховую защиту от киберрисков.

Уже несколько лет компании держат курс на цифровизацию услуг для населения. При этом первыми в этом направлении двинулись российские банки. Так, например, в ряде кредитных организаций на протяжении нескольких лет можно открыть счета или вклады через мобильное приложение банка в телефоне без посещения офиса или предъявления документа. Сейчас банки идут еще дальше и внедряют технологию распознавания клиентов через биометрию.

Граждане могут сдать свои биометрические данные — изображение лица и голосовые слепки — в отделениях кредитных организаций. Впоследствии для получения кредита уже не обязательно будет приходить в отделение: можно будет позвонить в банк, пройти идентификацию по голосу и получить заем.

Источник: Известия