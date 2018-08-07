Однако, колбаса растет в цене!

Переработчики мяса сообщили о резком росте цен на сырье, что может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов, сообщают «Ведомости».

О резком повышении сообщили, в частности, «Останкино», «Продо» и «Дымов». В этом году рост оптовых цен более заметен и не контролируется, рассказала глава Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Топ-менеджер крупного мясокомбината сообщил, что с января свиная лопатка выросла в цене на 53% — до 267 рублей за килограмм, хотя за аналогичный период прошлого года ее стоимость поднялась лишь на 17%. Мясопереработчики также обратили внимание на рост цены свиных полутуш — на 23% с января — и свиного окорока без кости, который подорожал на 30%.

Свинина за последние недели — с 16 июля по 3 августа — выросла в цене на 20%, индюшатина с 15 мая по 3 августа — на 40%, куриное мясо — на 25%, а говядина с декабря — на 15%. Помимо этого выросли сроки поставки мяса.

Как объяснил представитель «Мираторга», спрос на свинину растет из-за теплой погоды и корректировки цен. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, цена на мясо птицы повышается из-за роста стоимости кормов и запрет на импорт из Бразилии.

Эти данные подтвердил представитель группы «Продо». Как отметил председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов, из-за запрета импорта на рынке возник дефицит, а цены на сырье поднялись до исторического максимума.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что на цены также оказывают влияние вспышки африканской чумы свиней и аномально жаркая погода в центральной части России.