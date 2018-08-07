Партийная порка ждет депутатов-единороссов горсовета Бердска

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин является руководителем местной ячейки «Единой России»
Проверка в отношении местного отделения партии «Единая Россия» и депутатского объединения единороссов в горсовете Бердска региональной контрольной комиссией еще не проведена. Но о проверке из-за голосования на сессии по обращению депутатов к Путину против пенсионной реформы новосибирские партийцы заявили официально. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» большинство бердских депутатов из фракции «ЕР» воздержались от голосования, тем самым продемонстрировав несогласие с повышением пенсионного возраста.
— Думаю, проверят, как голосовал весь Совет депутатов. Процесс это долгий, проходит несколько этапов. Сначала каждый депутат должен получить уведомление, перед предстоящей проверкой. Пока никто его не получил, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск.» член политсовета бердского отделения «Единой России» Кристина Зуева сегодня, 7 августа.
Спикер депутатского корпуса Бердска Валерий Бадьин занимает должность секретаря местного отделения «ЕР». Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск.», что из 33 депутатов Бердска 20 — члены партии «Единая Россия».
— Не все люди хотят высказывать свое мнение поименно. Голосование, которое проходит не через бюллетени — это открытое голосование. Во всем мире, в Госдуме, совете депутатов Новосибирска руками уже не голосует, все нажимают кнопочки, — поделился своим мнением спикер.
Валерий Георгиевич сейчас находится в отпуске и на больничном. Партийную проверку он ждет, но к ней не готовится.
Беспартийный депутат Бердска Елена Белова рассказала «Курьер. Среда. Бердск.», что о подобной проверки слышит в первый раз.
— Если такая проверка состоится, то в нашей стране нет демократии вообще. Если депутаты не имеют права высказать позицию своих избирателей, то у меня нет слов даже! Есть позиция жителей, которую депутаты должны поддерживать, защищать интересы своих избирателей. Какая проверка может быть? Какая демократия тогда может быть, если по голосованию проводят проверку? — возмущена Елена Викторовна. — Я считаю, что недопустимо до такой степени уничтожать свободу слова и демократию. У нас у каждого 3000 избирателей за спиной, наши люди выходят на забастовки, говорят нам, что они против пенсионной реформы, и депутат должен промолчать?
По мнению Беловой, подобная проверка не нужна. По итогам голосования понятно, что практически все члены партии «Единая России» в своем большинстве воздержались от голосования. Елена Белова предположила, что давление на единороссов в вопросе пенсионной реформы имеет место быть.
-Если депутат не имеет возможности высказать мнение за избирателей из-за партийной дисциплины, то избирателю нужно подумать, стоит ли голосовать за представителя какой-либо партии. Эта реформа обрекает старшее поколение на нищету, без гарантии трудоустройства в предпенсионном возрасте, — высказалась Елена Белова.
Напомним, что в период подготовки к сессии, прошедшей 31 июля, часть бердских депутатов предложила к обсуждению вопрос об обращении к президенту России, председателю правительства и в Заксобрание Новосибирской области.
— Мы не поддержали данную инициативу, и 30 июля состоялось заседание депутатского объединения «Единой России», на котором депутаты-единороссы рассмотрели этот вопрос и приняли консолидированное решение не поддерживать обращение. Пенсионный маневр – вопрос болезненный, актуальный и касается каждого. Мы понимаем, что чудес не бывает. Если не проводить изменения пенсионного законодательства, то случится ситуация, когда Пенсионный фонд окажется неплатежеспособным по обязательствам перед людьми, которые уже сейчас, по действующему законодательству, находятся на заслуженном отдыхе. Надо принимать какие-то решения. Поэтому мы готовы войти в состав рабочей группы Законодательного собрания и внести свои предложения, – заявил Валерий Бадьин.
Политики сходятся во мнении, что результат голосования надиктован политикой партии «Единая Россия». Чему сопротивляются другие партии. В частности, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», активно выступают против пенсионной реформы коммунисты. К ним присоединились яблочники.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» лидер новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина, депутаты-единороссы от Советского района горсовета столицы Сибири не скрывают своего негативного отношения к повышению пенсионного возраста. Им, по мнению Каверзиной, стыдно смотреть в глаза людям из-за того, что партия власти проталкивает принятие непопулярного закона.
Если вы не можите защетить ваших изберателей ,то уйдите добровольно с депутатов. Депутатов в отставку.
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Вообще говоря, иногда и избирателям нужно защищать своих депутатов. Но кто будет защищать единороссов, я не знаю.
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это ведь надо умудриться сделать столько ошибок! если не хватает собственной грамотности,можно пользоваться компьютерными подсказками,а так просто писать просто позор
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Это же надо, до какой безгамотности довело страну правительство путина-медведева, а теперь самим не нравится читать результаты своей проделанной за 18 лет работы.
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Когда пороть будете, меня тоже позовёте? Правда, пороть надо не местных, а наоборот, до самого верха.
А вообще вспоминается афоризм Виктора Степановича Черномырдина: «Какую партию ни возьмемся строить – все у нас КПСС получается.»
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Права Белова
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Жители Бердска ПРОТИВ пенсионной реформы!!!!! Поддрежите НАШЕ мнение,а не свою позицию!!! Мы вас выбирали в депутаты,чтобы вы НАС защищали!!!
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А вы за ЕР голосовали? С какой стати о вас беспокоиться, раз вы на каждом углу кричите долой ЕР
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Если кремль не в курсе, Бердск проголосовал, когда ему дали на это право, за мэра-коммуниста, после чего правительство стало принудительно назначать мэров-единороссов городу.
Ты случаем не из той самой вшивой региональной контрольной комиссии, которая решила проверить отделение партии на вшивость?
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А я тоже раньше за коммунистов голосовал, по инерции, особенно не интересуясь делами и политикой. И за Потапова кажется голосовал, уже не помню.
Но потом довольно резко поменял своё мнение и за крикунов и «простестно» больше голосовать никогда не буду.
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так вот для чего нужна «пенсионная реформа» :
Источник Минфина предположил, что ускорение решения об увеличении пенсионного возраста связано с намерением государства уменьшить нагрузку по выполнению социальных обязательств.
В ближайшее время Минфин будет активно задействовать пенсионные активы, в том числе активы НПФ для размещения гособязательств РФ. Госдолг фактически оплатят пенсионными долгами.
Возможное введение санкций США на госдолг создает в Минфине нервные ожидания.
Из пенсионных активов будут,скорее всего,финансироваться займы Газпрома и ряда госкорпораций, которые фактически не могут сегодня кредитоваться на Западе.
https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_7998
т.е. нашими пенсиями будут кормить газпромы -роснефти, всяких сечиных-миллеров….
вот за это и голосует ЕДРО..за свои собственные карманы …
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А в планах правительства в связи с оплатой госдолга пенсионными деньгами не появились изменения в обещаниях добавить пенсионерам 1000 рублей?
Эта обещанная тысяча к 2019 году не превратится в серого волка, которым детей пугают?
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«Эта реформа обрекает старшее поколение на нищету, без гарантии трудоустройства в предпенсионном возрасте, — высказалась Елена Белова.»
А она откуда знает, выглядит фантазеркой. Как дела в Казахстане, например, где реформа идёт, небось съездила, посмотрела, увидела что нищают и потому так говорит? Что-то не верится
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А ты-то откуда знаешь, что российское правительство проведет реформу так, как это сделали в Казахстане?
У нас в проекте реформы так и написано?
Наше правительство хоть один проект реформ скопипастило один в один с оргинала?
Фантазер.
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В Казахстане повышение возраста в разгаре. Например женщины в этом году выходят на пенсию в 58.5
О позитиве оттуда: там пенсия растёт, уже почти сравнялась с нашей, у нас средняя 14 т-р а там 13. Раньше разница больше была.
О том что там пенсия растёт неоднократно указывали комментаторы здесь, при этом упрекая нас, а у нас мол как всегда, все идут вперёд а мы стоим на месте.
Ну та что там с предпенсионерами, безработица и нищета? Надо ж эти вопросы выяснить.
Везде вокруг России пенсионные реформы идут с повышением возраста. Чего бы не посмотреть, как у них дела и уже делать аргументированные утверждения, а не фантазировать?
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Ну та что там с предпенсионерами, безработица и нищета?
Так ты скачала выясни, а потом рекламируй свастику))
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Для начала, проект, который будет принят якобы при соответствии с европейскими декларациями о 40%-ном расчете пенсий от зарплаты.
Но почему-то упустили такую важную деталь, как обеспечение безработных людей предпенсионного возраста социальными пособиями почти в размере пенсий, которые не смогут найти работу.
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Чтобы понять, что говно не стоит есть, не обязательно его пробовать, знаете ли.
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Повышение пенсий это г? Ну извините
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Повышение пенсий на сворованные у работающих деньги — это Г.
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Вы в порядке? У нас всю дорогу страховая солидарная пенсионная система. Как в СССР было не знаю.
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они не только не хотят защищать избирателей, но и скрывают от них своё мнение, фактически проводя тайное голосование. Да еще и водят избирателей за нос, якобы это делается по закону. Врут-с…
>:o
Вот что говорит председатель горсовета Бадьин (цитата):
«Голосование, которое проходит не через бюллетени — это открытое голосование. Во всем мире, в Госдуме, совете депутатов Новосибирска руками уже не голосует, все нажимают кнопочки».
Тьфу, это откровенная ложь! В Госдуме и в Законодательном Собрании НСО, действительно «все нажимают кнопочки». Вот только у них в результате этих нажатий ВСЕ ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ И ПОИМЕННЫМИ (кроме тех, по которым принимается специальное решение о тайном голосовании). А в бердском горсовете ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ТАЙНЫМИ (потому что используется неисправная система голосования, списанная из облсовета)
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