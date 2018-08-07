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Полностью сгорела на трассе Р-256 Toyota Vista жителя Бердска

Пожар случился в районе ст. Евсино на искитимком участке «Чуйского тракта». Автомобиль уничтожен огнем, люди не пострадали.

7.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Полностью сгорела на трассе Р 256 Toyota Vista жителя Бердска

Водитель спасся

Сгорел автомобиль на 70-м км автодороги Р-256 в Искитимском районе 30 июля.

Пожар произошел поздно вечером в районе ст. Евсино в автомобиле «Тойота-Виста» 2000 года выпуска. Как сообщили в единой дежурной диспетчерской службу Искитимского района, владелец автомобиля — 36-летний житель Бердска.

-В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 23:3о, в ликвидации принимали участие 1 автоцистерна ПЧ-26 и 4 человека личного состава, — рассказали в ЕДДС.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.


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(1) Комментарий

  1. Антон

    Красавчик, сжег корыто.

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