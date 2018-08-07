Паленым алкоголем отравил детей сосед в Искитиме

3 августа около 13.00 в отдел МВД «Искитимский» поступило сообщение от гражданки о том, что ее несовершеннолетний сын вместе с другом находятся во дворе соседнего частного дома, где, предположительно, хозяин дома дал попробовать им алкоголь. Напомним, что в деревне Завьялово двое детей отравились суррогатом.
Об этом вечером 6 августа «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции.
На место немедленно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Одного из подростков доставили в медицинское учреждение по инициативе его матери.
-Сотрудниками полиции установлена личность гражданина. Им оказался местный житель, 1981 года рождения. В отношении мужчины участковым уполномоченным полиции составлен административный протокол по ст. 6.10 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, — рассказали в полицейском ведомстве.
В настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет установлено место приобретения алкогольной продукции, а также проведены необходимые исследования и экспертизы.
Дети находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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