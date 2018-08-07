Как найти работу предпенсионерам в Бердске

Завтра, 8 августа, начальник бердской налоговой службы, директор Центра занятости населения, начальник управления Пенсионного фонда Бердска и представитель государственной инспекции труда по Новосибирской области проведут расскажут о мерах по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста.

Встреча пройдет в бердской мэрии с участием представителей местных СМИ, на вопросы которых ответят участники пресс-конференции.

Вы можете задать интересующие вас вопросы в комментариях к этому материалу. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» донесет их до представителей ФСН, ПФР, ЦЗН и госинспекции труда.