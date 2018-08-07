Как найти работу предпенсионерам в Бердске

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Вход на данное мероприятие свободный? прийти можно? тогда укажите,пожалуйста, время и место,где это будет проходить? нужно ли регистрироваться?
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