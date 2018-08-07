Проголосовать за губернатора в любом уголке региона могут жители Бердска

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября
Территориальная избирательная комиссия Бердска информирует о том, что избиратели на выборах губернатора Новосибирской области могут выбрать себе избирательный участок для голосования.
С 25 июля по 5 сентября 2018 года граждане Российской Федерации могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в Единый день голосования 9 сентября.
Подать заявление о выборе любого удобного избирательного участка можно на портале госуслуг .
После обработки заявления Центральной избирательной комиссией в Личный кабинет заявителя поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.
В день голосования 9 сентября 2018 года необходимо взять с собой паспорт гражданина РФ и распечатываемую часть заявления – ее можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве.
Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» председатель городской ТИК Наталья Фокина, голосовать за губернатора Новосибирской области имеют право только жители Новосибирской области с пропиской и в границах региона.
-У нас будет только один бюллетень — для голосования за губернатора Новосибирской области, — прокомментировала Наталья Валерьевна, отметив, что находящиеся за пределами в день голосования за пределами региона не смогут выбрать губернатора.
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Смысл ходить голосовать? Раз уж Путин приедет поддержать Травникова, то исход выборов очевиден. К тому же и выбирать-то не из кого — выборы без выбора. Спасибо «Единой России» за введение «муниципального фильтра», благодаря которому только у прихвостней есть шанс стать кандидатом.
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