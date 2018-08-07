Трамп снова ввел «беспрецедентные» санкции против Ирана

США в понедельник официально объявили о поэтапном введении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году.

Под новые санкции попадут не только иранские лица и компании, но и любые их иностранные партнеры, а сам масштаб этих ограничительных мер больше, чем был до СВПД. Все это часть кампании «беспрецедентного давления» Трампа, который еще до избрания критиковал СВПД, а в мае объявил о выходе страны из договоренностей. Тем самым был нанесен очередной удар по наследию его предшественника — президента Барака Обамы, который видел в СВПД путь к разрешению многолетнего конфликта в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Заявленная Вашингтоном цель санкций – заставить Иран изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и согласиться на некое новое «ядерное соглашение», которое должно быть более справедливым с точки зрения США. В специальном заявлении по случаю введения санкций Трамп сказал, что готов обсудить эти вопросы со своим иранским коллегой и теперь решение о переговорах за ним.

Однако в Тегеране ранее уже четко дали понять, что не намерены что-либо обсуждать, пока США не вернутся в СВПД. К тому же призывают Вашингтон остальные участники соглашения Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай, а в ЕС уже заявили, что примут меры для защиты своих компаний, работающих в Иране.

В ожидании заявления Трампа о желании «свести к нулю» экспорт иранской нефть «черное золото» немного поднялось в цене, однако никакой паники на рынках нет, так как планы администрации США были объявлены заранее. Тем не менее, о сворачивании деятельности в Иране уже заявили целый ряд крупных американских и европейских компаний.

Санкции в два этапа

Первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск), сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.

«Первый период, когда санкции были приостановлены, закончится сегодня в полночь. В этот момент будут восстановлены соответствующие санкции. В 00.01 завтра, 7 августа, вступят в полную силу санкции на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором», — сказал он.

Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов. Чиновник напомнил, что вторая часть санкций будет восстановлена с 5 ноября по истечении 180-дневного переходного периода, который США дали на то, чтобы другие страны могли подготовиться к выполнению их условий.

«Заключительный набор санкций включает в себя восстановление мер в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора, финансовых учреждений, совершающих транзакции с Центральным банком Ирана, а также санкции, связанные с операторами иранских портов, секторами морских грузоперевозок и кораблестроения. Кроме того, санкции на предоставление страховок и услуги передачи финансовых сообщений», — сказал чиновник.

По его мнению, все это позволит США оказать «беспрецедентное финансовое давление» на Тегеран.

«Мы намерены отрезать доступ режима к ресурсам, которые они систематически использовали для финансирования терроризма, распространения оружия, и создания угрозы миру и стабильности в регионе», — заявил представитель администрации.

Кроме того, США рассчитывают, что это не позволит Ирану создать ядерное оружие.

Реакция Ирана

Чиновники администрации США, объясняя введение санкций, вновь заявили, что Вашингтон не добивается «смены режима» в Иране, но указали на то, что в таких переменах, по их словам, заинтересован сам иранский народ. В качестве доказательства они привели массовые выступления населения страны в ответ на тяжелую экономическую ситуацию.

Власти Ирана в свою очередь заранее подготовились к введению санкций. Так, Центробанк страны со вторника вводит новую валютную политику («плавающий курс»), в рамках которой курс риала к доллару будет определяться в соответствии со ставками на вторичном рынке иностранной валюты, и откажется от фиксированного курса.

В июле ЦБ ввел вторичный рынок иностранной валюты, чтобы попытаться избежать дефицита в долларах, который может повредить торговле и, вероятно, вырасти в дальнейшем по мере возобновления американских санкций. Вторичный рынок предполагает, что экспортеры ненефтяных товаров будут продавать свою долларовую прибыль импортерам потребительских товаров.

Реакция Европы

Евросоюз выразил «глубокое сожаление» в связи восстановлением США санкций в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании («евротройка»). Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Кроме того, в понедельник представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила, что Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана для защиты европейских компаний.

«Во вторник утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит от воздействия американских экстерриториальных санкций европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном», — сказала Андреева журналистам в Брюсселе.

Внесение поправок в «Блокирующий статут» 16 июля одобрили главы МИД стран-членов ЕС. Обновленный нормативно-правовой акт, как ожидается, признает недействительными на территории Европы судебные решения и административные действия США в рамках санкционного режима в отношении Ирана, и, таким образом, наложит для базирующихся в ЕС компаний запрет на разрыв деловых связей с этой страной.

Однозначно поддержал введение санкций против Ирана лишь главный союзник США на Ближнем Востоке – Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал восстановление американских санкций против Ирана и призвал европейские страны последовать примеру США.

Реакция рынков

Фондовые индексы США в понедельник росли на сообщениях о восстановлении санкций США против Ирана, в то время как на открытии биржи колебались, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,02%, до 25467,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 7834,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,21%, до 2846,18 пункта.

При этом на открытии биржи не демонстрировали четкой динамики и реагировали на разнонаправленные факторы — позитивные отчетности американских компаний и опасения по поводу развития «торговой войны» между США и КНР.

Нефть на мировом рынке в понедельник торговалась в плюсе, в то время как инвесторы готовятся к вступлению в силу санкций США против Ирана, о которых было объявлено в мае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9%, до 73,86 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,24%, до 69,36 доллара за баррель.

Кроме того, поддерживающим фактором для нефти остаются сообщения СМИ о снижении добычи нефти в Саудовской Аравии в июле. В пятницу источники в ОПЕК сообщили агентству Рейтер, что Саудовская Аравия снизился добычу нефти в июле до 10,29 миллиона баррелей, или на 200 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.

В целом, по заявлению администрации США, с момента выхода Штатов из СВПД о прекращении работы в Иране объявили около 100 иностранных компаний.

По данным агентства Блумберг, о своем уходе из Ирана уже объявили такие гиганты, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens.

Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали РИА Новости, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

Источник: РИА Новости