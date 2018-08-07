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Смягчить наказание за выезд на полосу встречного движения хочет Госдума

Сейчас наиболее суровым наказанием за выезд на встречку является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Предлагают ограничиться штрафом.

7.08.2018 Фото: Flickr Нет комментариев

Смягчить наказание за выезд на полосу встречного движения хочет Госдума

В Госдуму внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу.

Документ предложили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

Согласно новому законопроекту, если водитель впервые совершил подобное правонарушение, ему в худшем случае будет грозить штраф. Сейчас наиболее суровым наказанием за выезд на полосу встречного движения является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. В случае повторного правонарушения водитель может быть лишен прав на год. Авторы законопроекта предлагают пересмотреть и это положение. В случае если документ будет принят, нарушителей будут лишать прав на срок от двух месяцев до года.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на практике подобные нарушения не всегда создают аварийную ситуацию. Помимо этого, по мнению авторов документа, выезд на встречную полосу может быть вызван объективными причинами, в частности, плохой освещенностью дорог, плохим качеством дорожного полотна, отсутствием разметки и другими факторами.

Источник: РИА Новости


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