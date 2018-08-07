160 млрд рублей потратит бюджет на переход чиновников на отечественную Sailfish

Государство получило оценки стоимости перехода чиновников на отечественную ОС.

По данным “Ъ”, на поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish «Ростелекома» потребуется свыше 160 млрд руб. На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года. Необходимый минимум приложений для использования Sailfish на рабочем телефоне уже есть, отмечают эксперты.

К 2021 году на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием, сообщил “Ъ” федеральный чиновник, знакомый с планами. Такие смартфоны также будут рекомендованы органам местного самоуправления. Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тыс. руб. в год на человека.

Кроме того, по данным “Ъ”, в Минфин представлено обоснование необходимости выделить из федерального бюджета дополнительные 2,3 млрд руб., чтобы завершить создание ОС.

Всего на поэтапный перевод чиновников на Sailfish до конца 2021 года планируется потратить около 160,2 млрд руб. Из них 71,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд руб.— госкомпании и еще 10,7 млрд руб.— из местных бюджетов.

В Минфине переадресовали вопросы “Ъ” в Минкомсвязь, представитель которой отказался от комментариев, и Минпромторг, где в течение семи дней не ответили на запрос. В «Ростелекоме» не смогли представить комментарий, сославшись на отпуск сотрудника. Гендиректор разработчика Sailfish «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес также не ответил на запрос “Ъ”.

Переход госорганов, бюджетных учреждений и федеральных органов власти на смартфоны на Sailfish начнется в 2019 году. При этом операционной системе планируют найти новое название, которое бы отражало ее национальную идентичность, сообщал RNS со ссылкой на главу «Ростелекома» Михаила Осеевского. На Sailfish уже работает, например, смартфон Inoi R7, который выпущен в апреле 2017 года и производится в Китае. Пока известно, что 15 тыс. устройств приобрела «Почта России», еще одну штуку удалось бесплатно реализовать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В апреле “Ъ” сообщал, что компания Inoi, не показав высоких продаж продуктов на Saifish в корпоративном секторе, ведет переговоры с розничными сетями о продажах своих смартфонов на Android.

Изначально Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году стало известно, что мажоритарием Jolla стал владелец ЕСН Григорий Березкин. Адаптацией Sailfish для России занялась «Открытая мобильная платформа», которая, по данным Kartoteka.ru, с 2016 года принадлежала Ольге Березкиной и Владимиру Верозубу. В марте 2018 года 75% компании приобрел «Ростелеком». Тогда же стало известно о новом требовании для российских разработчиков мобильного офисного софта. С 2019 года они должны создавать версии своих приложений для российской мобильной ОС, если хотят попасть в реестр отечественного ПО, который дает преимущества при госзакупках по сравнению с иностранными продуктами. Ранее эксперты отмечали отсутствие приложений для этой ОС как одно из главных препятствий для поставок устройств на ее основе в госсектор.

Впрочем, у смартфонов на Sailfish есть необходимый минимум приложений: почта, браузер и т. д., а большего чиновникам на рабочих телефонах и не нужно, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Сейчас они используют на работе собственные устройства либо купленные компанией. Рынок последних составляет примерно 2,5 млн штук в год»,— оценивает господин Муртазин. Другие эксперты “Ъ” оценивали этот рынок ниже — примерно в 400 тыс. в год.

Например, в 2014 году две «дочки» «Роснефти» решили закупить смартфоны Apple на 1,5 млн руб. Такое решение приняли, несмотря на «жесткую, строгую экономию» в компании, так как это «надежная» техника, а российский YotaPhone «дороговат» и не подходит для корпоративного использования, объяснял вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. А в июне 2018 года “Ъ” сообщал, что «МегаФон» поставит 3,5 тыс. планшетов Samsung за 75,3 млн руб. департаменту информационных технологий Москвы для врачей. Тогда собеседники “Ъ” поясняли, что корпоративная линейка планшетов Samsung обладает высоким уровнем защиты данных, из-за чего их приобретают на госзакупках даже в МВД.

Источник: Коммерсант