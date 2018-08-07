Подписи за референдум по пенсионной реформе собирает КПРФ в Новосибирске

В среду, 8 августа, Новосибирский обком КПРФ проведет собрание, в ходе которого будет собрано 100 подписей для регистрации инициативной группы по проведению Всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста.

В присутствии представителя облизбиркома и нотариуса будет проведен сбор подписей общественников с ходатайством в Избирательную комиссию. Комиссия в течение 15 суток со дня поступления обращения обязана рассмотреть приложенные к нему документы и зарегистрировать инициативную группу в Новосибирской области.

По закону региональные подгруппы по проведению референдума должны быть созданы более чем в половине регионов страны, то есть в 43 субъектах. Если это произойдет и ЦИК даст разрешение на сбор подписей, в поддержку Всероссийского референдума нужно будет собрать 2 миллиона подписей. Конкретно на Новосибирскую область придется 50 тысяч подписей, на их сбор по закону выделяется не менее 30 дней. После этого назначается сама дата референдума.

Напомним, что 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (сейчас 60) и до 63 лет для женщин (сейчас 55).

-По статистике уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет – ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения – 73,6 года, — напомнили в пресс-службе обкома КПРФ.

В ответ на законопроект 5 июля в Москве состоялось собрание региональной подгруппы КПРФ по инициированию Всероссийского референдума против пенсионной реформы. Коммунисты намерены добиваться проведения всенародного референдума о возрасте выхода на пенсию.