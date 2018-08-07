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Транспортный налог собирают за счет дорогих автомобилей в Новосибирской области

К машинам стоимостью более 3 млн рублей применяется повышающий коэффициент налога. Из-за льгот по ТН в региональный бюджет не поступило за год около 75 млн рублей.

7.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Транспортный налог собирают за счет дорогих автомобилей в Новосибирской области

За мощные и дорогие авто платят больше

Количество стоящих в Новосибирской области на налоговом учете легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, за год увеличилось на 1,7%. Всего в базе данных налоговых органов, по итогам 2017 года, числилось 838 689 легковых автомобилей (для сравнения: в 2016 году было 824 434), сообщили в региональном управлении ФНС.

Около 40% этого парка (344 880 автомобилей) имеет мощность до 100 л. с., примерно такое же количество легковых автомобилей, эксплуатируемых жителями региона, мощностью 100-150 л.с. (339 625 автомобилей). Стоит отметить, что за последний год количество машин мощностью до 100 л.с. уменьшилось почти на 2% (меньше на 6 500 автомобилей), а более мощных машин (100-150 л.с.) стало больше на 3,1% (на 10 130 авто).

Самым существенным был рост количества легковых автомобилей мощностью более 250 л.с. – на 11,6% (в 2016 г. таких автомобилей числилось 18 170, в 2017 г. – 20 272).

Между тем, несмотря на то, что в Новосибирской области легковые автомобили мощностью до 150 л.с. составляют около 82% от общего количества, на них приходится лишь около 30% от суммы транспортного налога, начисленного в 2017 г. (462 млн руб.). 70% транспортного налога (1,11 млрд руб.) приходится на автомобили мощностью свыше 150 л.с., при том, что их доля в общем количестве составляет всего 18%.

По словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Татьяны Щербань, объясняется это существующей градацией ставок транспортного налога.

В Новосибирской области ставки транспортного налога установлены Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (с соответствующими изменениями и дополнениями). Ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 л.с. составляет 6 руб. за лошадиную силу, от 100 до 150 л.с. – 10 руб., от 150 до 200 л.с. – от 15 до 30 руб. (с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства), от 200 до 250 л.с. – 30-60 руб., для автомобилей от 250 л.с. и выше ставка от 75 рублей за машину старше 10 лет и до 150 руб. за авто моложе 5 лет.

Кроме того, при исчислении транспортного налога для автомобилей стоимостью более 3 млн руб. (список таких автомобилей ежегодно утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации) применяется повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3,0.

14 категориям налогоплательщиков на территории Новосибирской области предоставлены льготы по уплате транспортного налога. В 2017 году сумма налога, не поступившая в бюджет региона в связи с освобождением от уплаты налога, составила 74,5 млн руб.


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