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На 12 копеек подешевел бензин в среднем по России за неделю

Это касается топлива Аи-92, бензин марки Аи-95 снизил цену на 3 копейки за литр.

7.08.2018 Фото: Pixabay 2 коммент.

На 12 копеек подешевел бензин в среднем по России за неделю

Средние цены в рознице на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на неделе с 30 июля по 3 августа снизились на 12 копеек и на 3 копейки соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Таким образом, средние розничные цены на Аи-92 и Аи-95 составили 41,54 и 44,44 рубля за литр. Больше всего литр бензина Аи-92 подешевел в Приволжском федеральном округе — на 21 копейку, до 41 рубля. Аи-95 заметнее всего подешевел в Центральном федеральном округе — на 4 копейки за литр, до 44,54 рубля.

По данным Thomson Reuters Kortes, средняя биржевая стоимость бензина Аи-92 составила на прошлой неделе 44237 рублей за тонну, на 262 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 45957 рублей за тонну — на 146 рублей меньше, чем неделю назад.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    На какие цены осмотреть? те что на АЗС не снизились

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  2. 12345

    Какой то бред!!!!!!!! 3 копейки

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