Новые светофоры начнут работать через 2 дня на реконструированной за 84 млн рублей улице Бердска

Реконструкция улицы Лунной по программе «Безопасные и комфортные дороги» в Бердске подходит к концу. Новые светофоры, установленные на пешеходных переходах на прошлой неделе, пока не работают.

Мэр Бердска Евгений Шестернин дал указание решить эту проблему в течении двух дней.

— Там цена вопроса не более 30 000 рублей. Это не тот случай и не те деньги, которые требует времени, — адресовал начальнику УЖКХ Максиму Совбанову мэр Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкцию одной из главных улиц Микрорайона за 84 млн рублей должны были завершить 1 августа. Там появилось три новых светофорных объекта, которые пока налаживают.