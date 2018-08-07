Новые светофоры начнут работать через 2 дня на реконструированной за 84 млн рублей улице Бердска

Второе ДТП с пострадавшим ребенком произошло на 7-миллионном перекрестке в Бердске
Господдержка малого бизнеса неэффективна в России
Более 100 человек пострадали от взрыва бензовоза в Болонье
Роскачество: школьные брюки не блещут качеством в Новосибирской области
Удерживали силой трех девушек на катере в акватории Бердского залива
Июльская инфляция почти «умерла»
Медведев: Россия не собирается «казнить Саакашвили»
Потерявшуюся старушку в Караканском бору двое суток искали спасатели Бердска
Проведут газ в частные дома в Южном за счет строительства школы в Бердске