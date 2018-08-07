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Проведут газ в частные дома в Южном за счет строительства школы в Бердске
Город проложит только газопровод высокого давления, а всё остальное опять в частном порядке или и по улицам разводку сделают??? Подскажите.
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Город даже газопровод высокого не построит, не то что в улицы завести. Высокое построит инвестор за свои, частные деньги.
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На ул.М.Горького частный сектор когда газ будет?
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заголовок: «Проведут газ в частные дома в Южном за счет строительства школы в Бердске»
если за счет строительства школы, то это СКАНДАЛ. Но это сказано в заголовке, а в тексте об этом нет ни слова
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