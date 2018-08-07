Проведут газ в частные дома в Южном за счет строительства школы в Бердске

Мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил, что в скором времени все жители частного сектора микрорайона Южного смогут перейти на газ.

-Мы параллельно решаем долгожданный вопрос для бердчан — газификация частного сектора микрорайона Южного, — сообщил на аппаратном совещании в администрации Бердска ее глава 6 августа.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о том, что в этом году на газопровод высокого давления Бердска заложено 25 миллионов рублей. За лето есть возможность провести газ в 150 домов Южного.