Собираем вопросы для вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска

Ответит на ваши вопросы вице-мэр Бердска Владимир Захров
Владимир Захаров сложил депутатские полномочия 22 июня, покинул кресло начальника УЖКХ и вступил в должность заместителя главы по строительству и городскому хозяйству. Его новые должностные обязанности охватывают весь спектр строительства и городского хозяйства на территории Бердска, включает в себя 49 пунктов.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сейчас находится в полномочиях нового заместителя мэра. Организация снабжения города электричеством, теплом, газом и водой. Безопасность дорожного движения, создание условий для жилищного строительства, мероприятия по охране окружающей среде, разработка программ по комплексному развитию транспортной и коммунальной инфраструктур, разработка и организация мероприятий по профилактике с терроризмом и экстремизмом — это малая часть того, что входит в обязанности Владимира Захарова.
В подчинении замглавы Бердска находятся управление градостроительства, земельных отношений, отдел энергетики и ЖКХ, по жилищным вопросам, транспорта и дорожного хозяйства, Комбинат бытовых услуг, управление капитального строительства, природными ресурсами. Приют домашних животных «Надежда», «Горсвет», МКУ «Жилсервис» также находятся в ведении Владимира Николаевича.
Владимир Николаевич готов дать интервью «Курьер. Среда. Бердск» и ответить на вопросы, интересующие вас, наши читатели. Свои вопросы вице-мэру вы можете оставить в комментариях к этому материалу.
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Вопрос: Что делать жителям частных домов, чьи дома частично пострадали от грунтовых вод? Куда подавать документы, если «футболят»? Как документально доказать, что разрушения именно от грунтовых вод?
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Хотелось бы задать вопрос Захарову:
«Вы клятвенно обещали (в том числе на страницах газеты «Курьер.Среда.Бердск ) сделать дорогу в районе кладбища до майских праздников 2018 года, которую никто из руководителей города не может сделать более 20 лет?
Как вас воспринимать? Как хозяина своего слова, который дал слово, а потом забрал обратно! «
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Вы что скоро займете место Шестернина, вы так же как Михайлов будете ходить на планерки в Кристалл?
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Когда на цугундер собираетесь?
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Когда вы накнец то восстановите тротуар от ул Рогачева до улОктябрьская по ул Кр.армейская и неужели вы решили до конца слить пассажирские перевозеки отдав их частникам и до минимума сократить муниципальные вы маленько голову включите
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Вопрос по фотографии, на которой Захаров держит флаг СССР.
Вы разве от КПРФ были депутатом?
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Хотелось бы уточнить информацию,как решается вопросстроительства дома по адресу Карла Маркса 57/1?
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А профильное образование есть у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Бердска?
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Вопрос г-ну Захарову: Когда будет наведен порядок в сквере по возле жилого дома по адресу Ленина, 30??? Сквер в центре города превращен в площадку для выгула собак со всех близлежащих домов. Вы лично два года назад, приезжая со своими подчинёнными в этот сквер на субботник весной и осенью, обещали поставить ьаннеры о запрете выгула собак в сквере или уж хотя бы поставить урны. До сих пор так ничего и не сделано. Может быть на новом посту Вы начнёте свои обещания выполнять?
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Когда в Бердске будут строить туалеты?…(Желательно бесплатные)
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Есть ли у зама желание и возможность «приструнить» местных торговцев (продсиб) на предмет своеволия при строительстве парковок карманов возле своих магазинов!
Как хочу так и строю огораживаю спиливаю деревья и т д
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Чем бордюр отличается от поребрика?
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Хотел бы попрасить Захарова, что-бы он сообщил мэру, что на рынке на ул. Лелюха появились перекупщики. Их легко вычислить по не славянской наружности скупают малину около рынка оптом, расфасовывают и продают 100 °/• надбавкой. Вчера видел актуальный по ТВ фильм «Следствие ведут знатоки», в кототом показано как советская милиция боролась с тако вида предпринимателями. Нашей бердской полиции некогда навести порядок, мэр , наверное, не интересуется ценами на рынке. Вчера видел сюжет по ТВ из г. Куйбышева, где Травников ходит по местному рынку, интересуется ценами, ведёт разговоры о преференции для фермеров. Я два месяца назад был в Куйбышеве и хотел бы отметить, что цены на продукты питания 40°/• ниже чем в г. Бердске в столовых, кафе, рынке.
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Хотелось бы узнать когда наконец решится вопрос по тротуару и освещению участка дороги от ул солнечная до остановки маршруток в пос Боровой.В осенний весенний и зимний период пешеходы идут по проезжей части ,движение транспорта на этом участке очень интенсивное, нет даже пешеходной дорожки ,жителям ул Солнечная и Речная приходится ходить по калено в грязи и в темноте,нет ни одного фонаря.
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Появятся ли тротуары в микрорайоне Белокаменный? Или и так сойдёт, раз никого ещё не переехали? Согласно строительным нормам, тротуар там быть обязан. И не важно, что там стоит знак «Жилая зона» и пешеходы имеют на дороге преимущество — всё равно пешеходам приходится прижиматься к обочине и отходить за припаркованные автомобили — водителям не важно, что там «Жилая зона» и сквозное движение запрещено — они еще и недовольны блоками, которые мешают свободному сквозному движению.
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Хочется узнать, появится ли в городе служба, отвечающая за скверы, парки, прибрежную территорию?
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Когда сделают участок Кутузова от Советской до Трудовой. Хуже асфальтированного участка в Бердске нет, причем это далеко не окраина …
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Вопросы:
1.когда отремонтируете ул. Карла Маркса у детской поликлиники?
2. Зачем забор у детской поликлиники, который не позволяет высаживаться матерям с детьми в правую дверь на тротуар, а не на проезжую часть улицы, как сейчас?
Неужели ума не хватило тем, кто это все сделал?
3. Когда у властей найдутся средства, чтобы заасфальтировать 50м участок ул. Спортивная от Вокзальной до Ленина?
4. Сделайте наконец нормальный асфальт на Комсомольской от Горького до Лелюха и Ушакова от Островского до Ленина! Это центр города.
5. Деньги на заборы не жалко? Лучше бы асфальт отремонтировали и поребрики установили.
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Вопрос- Планируется ли строительство школа на Северном микр-не? Микрорайон молодой и детей там очень много,хотелось бы,чтобы там была школа!Когда мы покупали там квартиру,это лет так 20 назад,обещали,что будет детский сад и школа.Детский сад наконец то дождались…спасибо. Ждем школу!
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Будет ли отремонтирована дорога на ул.Промышленная, ведущая от Колорлона до ул.Химзаводская? Ездить по этому участку дороги невозможно!!! А ведь по этой дороге ходит маршрутка!!!!
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Здравствуйте, Владимир Николаевич. Меня также как и многих обратившихся к вам интересует вопрос с тротуарами. Живу в частном доме на улице Островского.
На перекрестке улиц Суворова — Островского поставили замечательный новый светофор и сделали красивый тротуар, но только метров по 15 в разные стороны от светофора. А как же дальше?
После дождя по улице Островского в сторону микрорайона Молодежного невозможно пройти. Образуются лужи и грязь от воды которая стекает с дороги на то что когда то называлось тротуаром. Зато начали ставить забор. Улица узкая. Есть ли необходимость тратить деньги на забор, вместо того чтобы сделать тротуар.
У нас небольшой город и если все мы будем относится с умом к тому что делаем, наш город расцветет.
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Владимир Николаевич опять обращаемся жители ул Солнечная и ул Речная по поводу тротуара от ул Солнечная до остановки маршруток 800 м приходится преодолевать по колено в грязи или попасть под колеса автомобиля весной и осенью.Вы бы вместе с мэром и депутатами хоть раз попробовали преодолеть этот участок в дождливую погоду да еще в кромешной темноте т.к нет ни одного фонаря освещения .Обращение к нашему депутату -пустая трата времени и куда смотрят доблестные сотрудники ГАИ ,почему не штрафуют пешеходов за ходьбу по проезжей части.
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Планируестся ли набережная в нашем городе? Живем на берегу и не имеем набережную- ПОЗОР!!!! пора забрать землю у Илющнко и построить набережную!
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