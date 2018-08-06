До 48 родителей не могут дозвониться и отдать путевки в детсады Бердска

Комплектация в детские сады Бердска проходит до 25 августа. На сегодняшний день выдано 1192 путевки в государственные дошкольные учреждения. 48 родителей не отвечают на звонки специалистов управления образования. Еще 131 семья не дошли с путевкой до сада.

Начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова на последнем аппаратном совещании при главе Бердска сообщила, что если до 25 августа эти родители не появятся, то их детей восстановят в очереди. Путевки распределят по детям следующим по очереди.

— Нужно проводить работу, чтобы выдать путевки этим детям. Время еще есть, — прокомментировал мэр Бердска Евгений Шестернин.