Сталин 60 лет пролежал на дне озера в Кусе

Жители Кусы обнаружили на обмелевшем берегу пруда фрагменты памятника Сталину, затопленного в 60-х годах прошлого века.

Много лет разрушенная фигура покоилась под толщей воды на дне городского пруда. Несмотря на серьезную «черепно-мозговую травму», Иосиф Виссарионович «восстал» и вновь сурово взирает пустыми глазницами на городские окрестности — как и полсотни лет назад.

Жутковатую находку обнаружил фотограф Андрей Парфёнов, когда прогуливался по обмелевшему берегу пруда со своей дочерью Полиной Плечёвой. Напомним, сейчас вода из пруда слита в связи с предстоящим ремонтом плотины. Последний раз спуск воды в таком объеме производился в 40-х годах.

По другую сторону от запрудского моста показалась из воды и другая часть полой бетонной скульптуры. В ней угадывается рельеф плаща Сталина. Эту находку одним из первых смог запечатлеть фотограф Игорь Терентьев.

Когда-то монументальные фигуры И. В. Сталина устанавливались во всех городах Советского Союза. Эта категория скульптурных произведений была неотъемлемой частью советского монументального искусства 1930-1950-х годов, один из символов того времени в СССР и в большинстве социалистических стран. «Свой» генералиссимус стоял и в Кусе, на высоком берегу городского пруда. После разоблачения культа личности Сталина в 1956 году по всей стране начался массовый снос памятников. Кусинский Сталин также был снят с постамента и сброшен в пруд.

Источник: zhiznrajona