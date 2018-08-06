Амнистию для осужденных за репосты требует Mail.Ru Group

В нашей стране десятки миллионов людей регулярно пользуются социальными сетями. Мы ежедневно делимся с друзьями своими мыслями, обсуждаем новости, ставим лайки, выкладываем фото и видео. Возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей.

Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой.

Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем.

Источник: mail.ru