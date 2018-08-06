5 семей отказались переезжать из аварийного дома в новостройку Бердска
Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство
Сталин 60 лет пролежал на дне озера в Кусе
До 48 родителей не могут дозвониться и отдать путевки в детсады Бердска
Видео взрыва дрона при покушении на президента Венесуэлы появилось в Сети
Амнистию для осужденных за репосты требует Mail.Ru Group
Светофор для безопасности учеников школы №11 поставили на ул. Лунной в Бердске
Допобразование в Бердске: секции и кружки воспитывают самостоятельность
На полгода раньше построят школу и детсад в микрорайоне Южном Бердска