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Светофор для безопасности учеников школы №11 поставили на ул. Лунной в Бердске

Кроме этого на реконструированной за 84 млн рублей улице Микрорайона установили еще два светофора, режим работы которых еще налаживают.

6.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Светофор для безопасности учеников школы №11 поставили на ул. Лунной в Бердске

Налаживают светофоры и освещение на ул. Лунной

Завершается ремонт автодороги ул. Лунная — от ул. Боровой до здания №11А. Компания «Дорсиб плюс» заканчивает выполнение работ по муниципальному контракту. К настоящему времени полностью завершена укладка асфальтобетона на проезжей части, близятся к завершению работы по обустройству тротуаров, установлено барьерное ограждение по всему участку.

Установлены 2 светофорных объекта — на перекрестке ул. Боровая и Лунная и на пересечении ул. Красная Сибирь и Лунная. В рамках ремонта в районе остановки общественного транспорта «Сказка» был установлен светофор для безопасного прохода детей к школе №11. Сейчас на светофорных объектах идут пуско-наладочные работы.

Окончены работы по обустройству освещения, сообщили в пресс-центре мэрии. Завершается озеленение улицы и установка дорожных знаков. После данных работ подрядчик приступит к нанесению дорожной разметки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкцию улицы Лунной по программе «Безопасные и качественные дороги» должны были завершить 1 августа. Общая стоимость работ 84 млн рублей.


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