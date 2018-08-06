Светофор для безопасности учеников школы №11 поставили на ул. Лунной в Бердске

Завершается ремонт автодороги ул. Лунная — от ул. Боровой до здания №11А. Компания «Дорсиб плюс» заканчивает выполнение работ по муниципальному контракту. К настоящему времени полностью завершена укладка асфальтобетона на проезжей части, близятся к завершению работы по обустройству тротуаров, установлено барьерное ограждение по всему участку.

Установлены 2 светофорных объекта — на перекрестке ул. Боровая и Лунная и на пересечении ул. Красная Сибирь и Лунная. В рамках ремонта в районе остановки общественного транспорта «Сказка» был установлен светофор для безопасного прохода детей к школе №11. Сейчас на светофорных объектах идут пуско-наладочные работы.

Окончены работы по обустройству освещения, сообщили в пресс-центре мэрии. Завершается озеленение улицы и установка дорожных знаков. После данных работ подрядчик приступит к нанесению дорожной разметки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкцию улицы Лунной по программе «Безопасные и качественные дороги» должны были завершить 1 августа. Общая стоимость работ 84 млн рублей.