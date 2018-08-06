Видео взрыва дрона при покушении на президента Венесуэлы появилось в Сети

В социальных сетях появилось еще одно видео, запечатлевшее момент покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пользователь сумел заснять сам взрыв начиненного взрывчаткой беспилотника.

Пользователь Cesar Guardiola в своем Twitter опубликовал видеозапись, на которой виден момент взрыва коптера во время попытки покушения на главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

На видео запечатлено, как дрон снижается, подлетая к толпе, после чего следует взрыв.

Видео youtube.com



Как уточнил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль в своем Twitter, организаторы покушения использовали два дрона, начиненных взрывчаткой C4. На каждом летательном аппарате было около килограмма взрывчатого вещества. Они должны были пролететь вдоль проспекта Боливара, где на трибуне находился президент страны. Однако охране удалось сбить их с курса с помощью установленных искусственных помех.

Покушение на главу Венесуэлы произошло на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. Взрыв прозвучал в тот момент, когда Мадуро выступал на трибуне перед войсками. После этого охрана укрыла Мадуро бронежилетами и увела с трибуны.

Видео youtube.com



Сам президент не пострадал, однако ранения получили несколько военных.

Сам Мадуро обвинил в покушении президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, однако колумбийский МИД отверг обвинения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны шесть человек.

Источник: РБК