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Громкий процесс: юморист Петросян разводится со Степаненко

Они были женаты более 30 лет. Степаненко хочет забрать большую часть нажитого имущества. Петросян — все разделить пополам.

6.08.2018 Фото: Стоп-кадр с видео 2 коммент.

Громкий процесс: юморист Петросян разводится со Степаненко

Петросян и Степаненко работали вместе

Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ и посторонних процесс по разводу и разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, передает корреспондент РИА Новости в понедельник из зала суда.

«Ходатайство удовлетворить, провести заседание в закрытом режиме», — огласила решение судья Наталья Шевьева.

Ходатайство подала представитель Степаненко адвокат Елена Забралова, адвокат сатирика Сергей Жорин поддержал свою визави.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск был подан Степаненко.

Степаненко просит передать ей большую часть нажитого имущества, Петросян предлагает разделить его поровну.

Интересы Петросяна на бракоразводном процессе защищает адвокат Сергей Жорин, «разводивший» фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а Елену Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, защищавшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Встреча Петросяна и Степаненко описана на официальном сайте первого так: «В 1979 году в театр Петросяна артисты набирались по конкурсу. На просмотр пришла и Елена Степаненко. Писатель Аркадий Хайт сказал: «Берем! Я ее знаю». «Как? – возмутился Петросян – Мы же еще ее не прослушали!». «Я слушал, тебе понравится». И, надо сказать, эта артистка нравится Петросяну до сих пор».


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(2) Комментариев

  1. Гость

    НВР: «Семейная лодка разбилась о быт…» (С) =-O =-O =-O

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  2. Аноним

    «Интересы Петросяна на бракоразводном процессе защищает адвокат Сергей Жорин, «разводивший» фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой, а Елену Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, защищавшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу «Роснефти» Игоря Сечина.»

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