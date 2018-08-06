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Украина закрывает железнодорожное сообщение с Россией

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Украина закрывает железнодорожное сообщение с Россией

Маршруты в РФ стали самыми прибыльными для украинских железных дорог за прошлый год. На первом месте оказался поезд Киев — Москва, который принес $5,8 млн.

6.08.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Украина закрывает железнодорожное сообщение с Россией

Профильные ведомства Украины по-прежнему рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на высокую прибыльность таких перевозок. Об этом в понедельник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

В конце 2017 года министр инфраструктуры уже выступал с подобной инициативой. Тогда он выразил надежду, что компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») пересмотрит свою политику и введет такой запрет. При этом он признал, что в России живут родственники украинцев, однако, по его мнению, «именно они должны ездить на Украину», а не наоборот. Кроме того, Омелян обещал «вести разговор» и с автобусными перевозчиками.

По данным «Укрзализныци», маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. На первом месте оказался поезд Киев — Москва, который принес $5,8 млн. За ним следует направление Одесса — Москва ($3,7 млн). В пятерку самых прибыльных также попали поезд Киев — Санкт-Петербург ($0,8 млн) и только два внутренних направления — из Киева в Одессу и во Львов.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Гость

    «…. заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.»
    ***
    А ему чё?! Они с женой детей в америке регулярно рожают, видать жить в руине не собираются от слова «совсем»!
    Ну, а вместо доходов от жд куев-Москва, можно долго древне-укрошумерам уши тереть про «гиперлупу маска», с показыванием потом, годы спустя хорошо рифмуемого предмета заместо обещанного! :-D :-D :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Лука

    Редакция! Так закрывает, или всё же только рассматривает вариант закрытия? Всё же есть разница! У вас как всегда — заголовок и статья — разный смысл (((

    Thumb up 3 Thumb down 0

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