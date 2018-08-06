Украина закрывает железнодорожное сообщение с Россией

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«…. заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.»
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А ему чё?! Они с женой детей в америке регулярно рожают, видать жить в руине не собираются от слова «совсем»!
Ну, а вместо доходов от жд куев-Москва, можно долго древне-укрошумерам уши тереть про «гиперлупу маска», с показыванием потом, годы спустя хорошо рифмуемого предмета заместо обещанного!
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Редакция! Так закрывает, или всё же только рассматривает вариант закрытия? Всё же есть разница! У вас как всегда — заголовок и статья — разный смысл (((
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