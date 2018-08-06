Украина закрывает железнодорожное сообщение с Россией

Профильные ведомства Украины по-прежнему рассматривают вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на высокую прибыльность таких перевозок. Об этом в понедельник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

В конце 2017 года министр инфраструктуры уже выступал с подобной инициативой. Тогда он выразил надежду, что компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») пересмотрит свою политику и введет такой запрет. При этом он признал, что в России живут родственники украинцев, однако, по его мнению, «именно они должны ездить на Украину», а не наоборот. Кроме того, Омелян обещал «вести разговор» и с автобусными перевозчиками.

По данным «Укрзализныци», маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. На первом месте оказался поезд Киев — Москва, который принес $5,8 млн. За ним следует направление Одесса — Москва ($3,7 млн). В пятерку самых прибыльных также попали поезд Киев — Санкт-Петербург ($0,8 млн) и только два внутренних направления — из Киева в Одессу и во Львов.

Источник: ТАСС