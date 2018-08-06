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На полгода раньше построят школу и детсад в микрорайоне Южном Бердска

Мэр Бердска поставил задачу ускорить сроки сдачи в эксплуатацию строящихся социальных объектов. В скором времени к будущей школе в Южном проведут газ и электричество.

6.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

На полгода раньше построят школу и детсад в микрорайоне Южном Бердска

Грунт снятый с места будущего строительства вывозят со строительной площадки.

Сегодня, 6 августа, на совещании чиновников в мэрии Бердска замглавы по социальной политике Сергей Носов сообщил, что администрация работает в тандеме с застройщиком Бердским строительным трестом по строительству школы и детсада в Южном микрорайоне. «Курьер. Среда. Бердск.» сообщал, что 27 июля БСТ начал готовить территорию под будущую застройку.

— На прошлой неделе мы провели совещание с застройщиком, определили приоритеты и цели. Побывали в РЭСе, подали заявку на электроэнергию, которая необходима для строительства школы и детского сада. Застройщик проводит весь комплекс необходимых работ по плану-графику. Сейчас с территории вывозят грунт. Проводят отгрузку, после которой будет определено количество свай, необходимых для строительства, — сообщил Сергей Носов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что решив сейчас вопрос о газификации строящихся социальных объектов, работы по строительству можно завершить раньше намеченного срока.

— Мы ставим перед собой задачу ускорить сроки запуска объектов. Это позволит за зимней период времени при наличии коробки, проводить внутренние работы. На полгода мы можем ускорить сдачу проекта, — отметил Евгений Анатольевич.

Ранее мэр Бердска называл строительство школы и детского сада в микрорайоне Южном историческим моментом. Впервые за 30 лет в Бердске появятся новые школа и детский сад. Школа в Южном вместит в себя 1100 учеников Бердска, что позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне. Детсад рассчитан на 220 мест. На историческое строительство в Бердске потратят 700 миллионов рублей.


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