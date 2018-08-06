Выдворили из России работавших нелегально четырех мигрантов в общепите Бердска

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Надо проверять шаурмачные лавки . Они заворачивают помидоры , огурцы , мясо и т.д , которое лежит там сутками и просто портится . Выкидывать им жалко вот они и заворачивают — Потом такой дрищ идет , не дай бог где нибудь в городе по пути .
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«В ходе рейда выявлено 13 правонарушений в сфере миграционного законодательства. По итогам рейда составлено 9 административных протоколов. 4 мигранта выдворили из РФ.
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Я в шоке от слов руководителя, а точнее гореруководителя. Вы где учились что несете такую чушь. С какой это стати кафе относятся к реальному сектору экономики. Вы бы лучше вместе с Жановой действительно развивали реальный сектор экономики города Бердска а это вобщето промышленность, а не констатировали итоги работы отдельных служб. Теперь понятно ваши назначения на должнось замглавы по экономике главбуха или сединкина. Учи матчасть либо возвращайся откуда прибыл горе мэр.
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Только в «Восточной кухне» нелегальных мигрантов обнаружили? Это чья-то кому-то месть или бизнес отжимают. Обычное дело. Только за борьбу с нелегалами это не надо выдавать. Слишком точечно, чтобы поверить.
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