Выдворили из России работавших нелегально четырех мигрантов в общепите Бердска

В пятницу, 3 августа, сотрудники полиции провели рейд по точкам общественного питания Бердска. В кафе «Восточная кухня» сотрудники полиции выявили мигрантов, работающих в кафе без разрешительных на это документов.

В ходе рейда выявлено 13 правонарушений в сфере миграционного законодательства. По итогам рейда составлено 9 административных протоколов. 4 мигранта выдворили из РФ.

— Рейд проходил в реальном секторе экономики. Прошу встречаясь с руководителями общественного питания проводить беседу, что есть правила нахождения на территории РФ иностранцев. Заниматься нелегальным трудоустройством людей — это не правильно. Мы будем это пресекать. Хочется, чтобы следующий рейд не носил такую статистику, — подчеркнул мэр Бердска Евгений Шестернин.