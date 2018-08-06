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Путин дал полмиллиарда рублей на реконструкцию школ и больниц Новосибирской области

В течение недели региональному правительству поручено провести всю необходимую подготовку к началу работ на тех объектах, которые были заявлены в письме на имя президента.

6.08.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин дал полмиллиарда рублей на реконструкцию школ и больниц Новосибирской области

Новосибирская область получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию ряда социальных объектов. В июле глава Новосибирской области Андрей Травников обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о выделении дополнительных средств для решения первоочередных социальных задач.

«Глава государства поддержал эту просьбу и правительством РФ доведена до нас информация о выделении дополнительно бюджету Новосибирской области 500 млн рублей», — сообщил на оперативном совещании 6 августа Андрей Травников.

Среди приоритетных задач — реализация проектов реконструкции Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и школы №51, расположенных в Новосибирске, сообщили в региональном правительстве.

Напомним, 16 июля глава региона Андрей Травников провёл осмотр помещений больницы неотложной помощи, подлежащие капитальному ремонту и заявил: вопрос финансирования всех запланированных работ необходимо решить в ближайшее время. В этот же день глава области провел заседание, посвященное реконструкции школы №51 в микрорайоне «Стрижи». Андрей Травников поддержал проект обновления школы, подчеркнув, что приложит все усилия, чтобы этот объект получил необходимое финансирование уже в 2018 году.

Во время оперативного совещания 6 августа Андрей Травников дал поручение врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталию Голубенко в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы для доведения средств в бюджет Новосибирской области. Перед рядом региональных ведомств — министерством образования, министерством здравоохранения, министерством строительства и департаментом физической культуры и спорта — глава области поставил задачу: в течение недели провести всю необходимую подготовку к началу работ на тех объектах, которые были заявлены в письме на имя президента страны.

Для справки.

Благодаря реализации проекта реконструкции Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи будут значительно улучшены условия пребывания детей в травмпункте, который, согласно плану, переместят в более просторное, уютное помещение. Отремонтируют и кабинеты неврологического консультативного и психоневрологического отделений больницы, расположенные на улице Трудовой, 3 и Союза Молодёжи, 8. Новые помещение предполагают и новое оборудование: для рентгенкабинета, для кабинетов поликлинической службы. Для проведения диагностики также планируют и приобретение аппарата магнитно-резонансной томографии. Выполнение проекта создаст более комфортные условия как для маленьких пациентов, так и для специалистов медицинского учреждения, а регион получит мощную базу для оказания помощи детям по широкому спектру направлений.

Единственная в микрорайоне «Стрижи» школа №51 построена в 1967 году, рассчитана на одновременное обучение 575 детей, и в настоящее время перегружена почти вдвое. За счет внебюджетных средств, при содействии подрядчика было проведено проектирование реконструкции здания, с возведением пристройки площадью около 7 тыс. квадратных метров. Проект готов и прошел все необходимые экспертизы. Пристройка к школе №51 будет состоять из двух зданий, расположенных в торцах школьного корпуса. В первом планируется разместить начальную школу на 525 человек, во втором – актовый зал и библиотеку. Общее число учеников должно возрасти до 1100 человек. Ввод в строй пристройки позволит организовать обучение в школе №51 в одну смену уже в 2019 году. Проект выполнен таким образом, что позволяет вести строительство без остановки учебного процесса.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Так Новосибирску выделены деньги ,или все таки Новосибирской области? .А так по отчету похоже конкретно Новосибирску.

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