Обезопасили видеокамерами и муляжами главную улицу Бердска

Окончен комплекс работ по ликвидации аварийно-опасных участков по ул. Ленина — от ул. Красная Сибирь до ул. Первомайской и ул. Ленина от дома №33 до пересечения с ул. Герцена в Бердске. В рамках исполнения муниципального контракта компания «ГИС-эксперт» установила приборы фотовидеофиксации «СКАТ-С» и активного муляжа прибора фотовидеофиксации «СКАТ-С» для предотвращения нарушения скоростного режима предусмотренного на ул. Ленина.

В настоящий момент прибор работает в нормальном режиме и проводит фотовидеофиксацию нарушений скоростного режима, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

В рамках муниципального контракта СМЭУ завершает работы по установке барьерных ограждений, знаков над проезжей частью и нанесение дорожной разметки, а компания «Лидер-Строй» завершила установку барьерного ограждения по всему участку ул. Ленина — от ул. Горького до ул. Кирова. Завершена установка знаков и дорожной разметки.