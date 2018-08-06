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Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС

Эксперт: малый бизнес и самозанятые не стремятся легализовывать свой доход, так как это позволяет уклониться от уплаты налогов.

6.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС

Налоги не платят как предприниматели, юрлица, так и граждане

Пока не будет сформирован механизм контроля граждан, они будут уклоняться от уплаты налогов, заявила «Парламентской газете» директор Центра развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что основные нарушения налогового законодательства в России связаны с налогом на добавочную стоимость (НДС) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Как сообщает RT, от уплаты этих налогов граждане и предприниматели пытаются уклониться чаще всего. Из общей суммы доначисленный организациям платежей более 50% (189,5 миллиарда рублей) составлял НДС, а индивидуальные предприниматели и граждане недоплатили в бюджет около 8,7 миллиарда рублей.

Корниенко объяснила, что, несмотря на зачётно-возвратный характер налога на добавленную стоимость, предполагающего получение вычета, система администрирования устроена неидеально.

«Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть уверенным в том, что ваш контрагент тоже является добросовестным плательщиком НДС, потому что в обратном случае вам, вероятнее всего, откажут в вычете. Такой подход создаёт определённые трудности, вызывая возмущения у представителей бизнеса, нежелающих отвечать за своего партнёра», — пояснила она.

Так как процесс реализации товара легко отслеживается, налоговый орган на это оперативно реагирует. Если в сделке проходят большие суммы, то у предпринимателя возникает соблазн не заплатить налог, сэкономить на нём и применить схему по уклонению. При этом расходы на уклонение от налогов в отдельных регионах достигают 10-12%.

«В случае с НДФЛ проблема заключается в том, что если при реализации чего-либо у вас есть возможность получить наличные, то всегда будет искушение эти наличные не учесть», — сообщила эксперт.

Корниенко добавила, что некоторые работодатели платят сотрудникам зарплату в конверте из соображений выгоды. Необходимо сначала уплатить за работника в фонд оплаты труда социальные взносы, потом НДФЛ и потом зарплату, сказала она.

«Суммы набегают довольно большие, составляя 43%. Налоги с фонда оплаты труда ложатся тяжёлым бременем на работодателя, и в отличие от НДС никакого зачётно-возвратного механизма здесь нет. Работает принцип: уплатил и забыл», — уточнила специалист.

По словам эксперта, малый бизнес и самозанятые не стремятся легализовывать свой доход, так как это позволяет уклониться от уплаты налогов.

В заключение Корниенко называла такой подход к уплате налогов безответственной, но привлекательной для налогоплательщика позицией. Проблема будет оставаться актуальной до тех пор, пока не появится хоть какого-то механизма контроля расходов граждан, резюмировала она.


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