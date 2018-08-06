Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС

Пока не будет сформирован механизм контроля граждан, они будут уклоняться от уплаты налогов, заявила «Парламентской газете» директор Центра развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что основные нарушения налогового законодательства в России связаны с налогом на добавочную стоимость (НДС) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Как сообщает RT, от уплаты этих налогов граждане и предприниматели пытаются уклониться чаще всего. Из общей суммы доначисленный организациям платежей более 50% (189,5 миллиарда рублей) составлял НДС, а индивидуальные предприниматели и граждане недоплатили в бюджет около 8,7 миллиарда рублей.

Корниенко объяснила, что, несмотря на зачётно-возвратный характер налога на добавленную стоимость, предполагающего получение вычета, система администрирования устроена неидеально.

«Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть уверенным в том, что ваш контрагент тоже является добросовестным плательщиком НДС, потому что в обратном случае вам, вероятнее всего, откажут в вычете. Такой подход создаёт определённые трудности, вызывая возмущения у представителей бизнеса, нежелающих отвечать за своего партнёра», — пояснила она.

Так как процесс реализации товара легко отслеживается, налоговый орган на это оперативно реагирует. Если в сделке проходят большие суммы, то у предпринимателя возникает соблазн не заплатить налог, сэкономить на нём и применить схему по уклонению. При этом расходы на уклонение от налогов в отдельных регионах достигают 10-12%.

«В случае с НДФЛ проблема заключается в том, что если при реализации чего-либо у вас есть возможность получить наличные, то всегда будет искушение эти наличные не учесть», — сообщила эксперт.

Корниенко добавила, что некоторые работодатели платят сотрудникам зарплату в конверте из соображений выгоды. Необходимо сначала уплатить за работника в фонд оплаты труда социальные взносы, потом НДФЛ и потом зарплату, сказала она.

«Суммы набегают довольно большие, составляя 43%. Налоги с фонда оплаты труда ложатся тяжёлым бременем на работодателя, и в отличие от НДС никакого зачётно-возвратного механизма здесь нет. Работает принцип: уплатил и забыл», — уточнила специалист.

По словам эксперта, малый бизнес и самозанятые не стремятся легализовывать свой доход, так как это позволяет уклониться от уплаты налогов.

В заключение Корниенко называла такой подход к уплате налогов безответственной, но привлекательной для налогоплательщика позицией. Проблема будет оставаться актуальной до тех пор, пока не появится хоть какого-то механизма контроля расходов граждан, резюмировала она.