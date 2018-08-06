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Гарик Сукачев: Крым наш. Мы за него 300 лет воевали

Украинское правительство всегда шантажировало Россию: Музыкант ответил Макаревичу на заявление о Крыме.(ВИДЕО)

6.08.2018 Фото: vnnews.ru 2 коммент.

Гарик Сукачев: Крым наш. Мы за него 300 лет воевали

Гарик Сукачев

Гарик Сукачев в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, почему не поддерживает позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму.

«Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — заявил артист.

Сукачев напомнил, что во время Великой Отечественной войны за эту землю сражались не только русские, но «и украинцы, и узбеки, и татары, и так далее — это был Советский Союз».

При этом певец отметил, что хорошо знает Крым, поскольку снимал там кино.

«Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели «Севастополь — русский город» тогда, когда он был украинским», — добавил он.

Сукачев также добавил, что украинское правительство всегда шантажировало Россию тем, что не даст пользоваться черноморскими портами.

«Неужели нельзя было понять, что началось на Майдане? И булочки американские раздают — значит, через месяц там будет стоять натовский флот? Это что, нужно быть очень умным человеком?» — сказал он.

При этом музыкант считает, что Украину в будущем ничего хорошего не ждет.

«На Украине выросло общество. Детей воспитали — для них Бандера герой, для них эсэсовцы герои. Что мы можем сделать? Это пропаганда».

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. В Кремле неоднократно заявляли, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    В мире ничего навсегда не бывает и не 300 лет, а 235.

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  2. Аноним

    Что это за шушера? Он что ли погибал, он сейчас оплачивает крымнаш? Простит…км честнее.

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