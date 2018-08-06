До реанимации отравились суррогатным алкоголем дети в Искитиме

В пятницу, 3 августа, из села Завьялово в Искитимском районе поступил сигнал в больницу об остром отравлении суррогатным алкоголем двух несовершеннолетних 2005 и 2006 годов рождения, сообщили в ЕДДС по Искитимскому району сайту «Курьер.Среда.Бердск».

Один из пострадавших, 13-летний подросток, доставлен в реанимацию ЦГБ Искитима в состоянии средней степени тяжести. Семьями, где дети отравились алкоголем, занялась полиция.