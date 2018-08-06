До реанимации отравились суррогатным алкоголем дети в Искитиме

Обезопасили видеокамерами и муляжами главную улицу Бердска
Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС
В «Единой России» локально протестуют против повышения пенсионного возраста
Новая ставка НДС подняла цены на томографы и УЗИ-аппараты
Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона «Авангард» в Бердске
Дороги в лагерь «Орбита» не существует по документам Искитимского района
Наркозависимый укусил полицейского при задержании в Бердске. Возбуждено уголовное дело
При переводе денег по телефону будут брать комиссию в 8 рублей
Четыре года без импортной еды подняли с колен сельское хозяйство России