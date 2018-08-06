Путин едет поддержать Травникова на выборах губернатора Новосибирской области

Владимир Путин посетит ряд регионов Сибири, которым в сентябре предстоят выборы губернаторов. О предполагаемом визите президента рассказал телеканал «Дождь».

Сообщается, что Путин посетит Новосибирскую, Омскую и Кемеровскую области в конце августа. В ходе визита запланированы публичные мероприятия, участие в которых глав территорий должно стать для последних хорошей поддержкой в ходе предвыборной кампании. Официальный комментарий по этому поводу получить не удалось, поскольку пресс-секретарь президента находится в отпуске.

Последний раз Путин был в Новосибирске 7−8 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он встречался с руководством СО РАН.

Выборы губернаторов Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского и Красноярского краев пройдут 9 сентября.