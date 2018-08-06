Путин едет поддержать Травникова на выборах губернатора Новосибирской области

Обезопасили видеокамерами и муляжами главную улицу Бердска
Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС
В «Единой России» локально протестуют против повышения пенсионного возраста
Новая ставка НДС подняла цены на томографы и УЗИ-аппараты
Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона «Авангард» в Бердске
Дороги в лагерь «Орбита» не существует по документам Искитимского района
Наркозависимый укусил полицейского при задержании в Бердске. Возбуждено уголовное дело
При переводе денег по телефону будут брать комиссию в 8 рублей
Четыре года без импортной еды подняли с колен сельское хозяйство России
Про Травникова не секрет
https://www.youtube.com/watch?v=vUcN7rXeiAg
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Начёрта он здесь нужен? Пусть сидит где сидит!
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Как всегда, Пу приедет, наобещает и б-ло опять проголосует за единороса. В сотый раз на те же грабли!
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мой голос против Путина, против Травникова и всех едросов — но власть это не колышет…
опять очередные 146% нарисуют…
вранье и грабеж — другого от кремлевских ничего не было, нет и не будет…
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Не иду на выборы. Это выборы без выбора. Пусть побеждает с явкой 10%.
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