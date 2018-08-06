КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2ку Микр 4 1850 т.р.89130110664
продам 1 к кв Белокаменный 2/5
Продам 3-ю квартиру на Микрорайоне!!!
продам 2-ю кв-ру ул. Спортивная, д.1 / 89134819144
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
продам КВАРТИРУ=45кв.м.-1950т.р.СРОЧНО/89134819144
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Обезопасили видеокамерами и муляжами главную улицу Бердска

Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС

В «Единой России» локально протестуют против повышения пенсионного возраста

Новая ставка НДС подняла цены на томографы и УЗИ-аппараты

Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона «Авангард» в Бердске

Дороги в лагерь «Орбита» не существует по документам Искитимского района

Наркозависимый укусил полицейского при задержании в Бердске. Возбуждено уголовное дело

При переводе денег по телефону будут брать комиссию в 8 рублей

Четыре года без импортной еды подняли с колен сельское хозяйство России

Денег на ремонт дорог добавят регионам из госбюджета

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Путин едет поддержать Травникова на выборах губернатора Новосибирской области

Президент в конце августа побывает в тех сибирских регионах, где 9 сентября будут выбирать глав, уже назначенных лидером нации.

6.08.2018 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.

Путин едет поддержать Травникова на выборах губернатора Новосибирской области

Владимир Путин

Владимир Путин посетит ряд регионов Сибири, которым в сентябре предстоят выборы губернаторов. О предполагаемом визите президента рассказал телеканал «Дождь».

Сообщается, что Путин посетит Новосибирскую, Омскую и Кемеровскую области в конце августа. В ходе визита запланированы публичные мероприятия, участие в которых глав территорий должно стать для последних хорошей поддержкой в ходе предвыборной кампании. Официальный комментарий по этому поводу получить не удалось, поскольку пресс-секретарь президента находится в отпуске.

Последний раз Путин был в Новосибирске 7−8 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он встречался с руководством СО РАН.

Выборы губернаторов Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского и Красноярского краев пройдут 9 сентября.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Обезопасили видеокамерами и муляжами главную улицу Бердска На воздушном шаре покатают бердчан в День города Физлица уклоняются от НДФЛ, юрлица не хотят платить НДС

(5) Комментариев

  1. Новый мэр

    Про Травникова не секрет
    https://www.youtube.com/watch?v=vUcN7rXeiAg

    Thumb up 1 Thumb down 2

  2. Аноним

    Начёрта он здесь нужен? Пусть сидит где сидит!

    Thumb up 3 Thumb down 3

  3. !

    Как всегда, Пу приедет, наобещает и б-ло опять проголосует за единороса. В сотый раз на те же грабли!

    Thumb up 7 Thumb down 3

  4. Аноним

    мой голос против Путина, против Травникова и всех едросов — но власть это не колышет…
    опять очередные 146% нарисуют…
    вранье и грабеж — другого от кремлевских ничего не было, нет и не будет…

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Не иду на выборы. Это выборы без выбора. Пусть побеждает с явкой 10%.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика