Новая ставка НДС подняла цены на томографы и УЗИ-аппараты

Производители и дистрибуторы медицинских изделий обратились к первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, министру экономического развития Максиму Орешкину с просьбой пересмотреть условия НДС.

Подлинность документа, который есть в распоряжении газеты «Ведомости», подтвердил гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко. Сотрудники Минфина и Минздрава сказали изданию, что письмо было получено. При этом в Минфине пообещали, что оно будет рассмотрено, а в Минздраве сказали, что его уже расстраивают, но давать комментарии преждевременно. В Минэкономике не подтвердили получение документа.

В письме говорится, что с переходом на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2 в январе 2017 года изделия, которые облагались НДМ по льготной ставке 0 или 10%, стали облагаться стандартной ставкой — 18%. В частности, речь идет о томографах, электрокардиографах, аппаратах ультразвуковой диагностики, кардиостимуляторах, лазерах. Это связано с тем, что изделиям, которые появились на рынке после 2017 года, присваиваются новые коды, из-за этого компании вынуждены платить НДС полностью. «Это мешает поставщикам выводить на рынок новую продукцию, которая технологически лучше, но с точки зрения цены становится менее конкурентоспособной, и медицинские учреждения ее не закупают»,— пояснил газете господин Матвиенко.

Источник: Коммерсант