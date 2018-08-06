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Денег на ремонт дорог добавят регионам из госбюджета

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Денег на ремонт дорог добавят регионам из госбюджета

Минтранс предложил к 2023 году довести долю софинансирования дорожного ремонта до 50%. Из 510 тыс. км региональных трасс на начало этого года, нормативам соответствовали 52,5%.

6.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Денег на ремонт дорог добавят регионам из госбюджета

До половины средств, необходимых на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, Минтранс предлагает выделять из федерального бюджета. Сейчас это бремя лежит на властях субъектов, и в удовлетворительном состоянии находится только порядка половины трасс. Федеральное финансирование может решить проблему с экономией на качестве ремонта, полагают эксперты. Однако нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей.

Схема, предполагающая выделение средств на капремонт региональных и межмуниципальных трасс из федерального бюджета, зафиксирована в рабочей версии обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ, с которым ознакомились «Известия», приложен к письму в субъекты за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.

Минтранс предлагает в 2019 году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать долю: до 35% — в 2020-м, 40% — в 2021-м, 45% — в 2022-м и по 50% — в 2023-м и 2024-м (до этого срока расписан нацпроект). Оставшаяся доля трат по-прежнему останется на региональных властях.

В Минтрансе оперативно не смогли ответить на вопрос «Известий» о том, какой объем средств, по оценке ведомства, потребуется на реализацию идеи. В Минфине адресовали все вопросы авторам документа.

Согласно закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», сейчас содержание региональных дорог финансируется из бюджетов субъектов. За федеральным центром закреплены обязательства только по содержанию федеральных трасс. Однако в рамках правительственных программ поддержки субъектов на восстановление региональных дорог из федерального бюджета выделяется до 17% от необходимого объема средств, указано в рабочей версии нацпроекта Минтранса.

По данным Росстата, протяженность только региональных дорог в стране составляет свыше 510 тыс. км. По информации Росавтодора на начало этого года, нормативам соответствовали 52,5% из них.

Оценить сумму, которая потребуется на ремонт трасс из федерального бюджета, сложно, но речь идет о сотнях миллиардов рублей, полагает председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.

Как писали «Известия», регионы пока только составляют карту дорог, которые войдут в нацпроект.

В идеальном варианте доля федерального финансирования должна составлять не менее 70–80%, уверен эксперт. Сейчас, по его словам, власти на местах если и находят средства на ремонт дорог, то экономят на материалах. В результате трещины могут появляться на асфальте уже через пару месяцев после завершения работ.

Софинансирование может привести к тому, что не будет единого ответственного за ремонт, выразил опасение лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин. По его мнению, федеральные власти должны либо оплачивать ремонт части трасс полностью, либо сделать региональные дороги федеральными. Последний вариант самый удобный, так как можно будет контролировать процесс, уверен он.

Отчасти власти уже пошли по этому пути. Как писали «Известия», до 2021 года в федеральную собственность перейдет 9 тыс. км региональных дорог. Затем этот процесс продолжится, и к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть. Это позволит их отремонтировать и улучшить качество покрытия.

Источник: Известия


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