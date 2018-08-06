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Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона «Авангард» в Бердске

В лесу Микрорайона вырубают здоровые сосны. Бердский лесхоз проводит вырубку в рамках ухода за лесом.

6.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Ольга Красильникова 3 коммент.

Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона Авангард в Бердске

В Бердске много участков леса, где еще произойдет уходовая рубка деревьев

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что бердчане обеспокоены вырубкой леса за стадионом «Авангард» в районе дач.

— После себя рубщики оставляют разбитую колею, вывороченные кустарники и кучи срубленных веток. Кто позволил уничтожить наш лес? — возмущается читатель «Курьер. Среда. Бердск» Назарик.

Заместитель гендиректора АО «Бердский лесхоз» Сергей Белосв сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что опасаться бердчанам нечего — деревья рубят в рамках ухода за лесом.

— У на заключен договор с МБУ «Управление природными ресурсами» Бердска на проведение определенных работ. По этому договору эта деляночка за БЭМЗом подлежит рубке-уходу. Я понимаю тревогу бердчан, но когда люди морковку у себя выращивают, не ждут, когда она сгниет. Рубки-уход подразумевает нормальную жизнь в дальнейшем лесных насаждений в целом, — рассказал Сергей Ильич.


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(3) Комментариев

  1. немного в курсе

    Кто бы сомневался, у них один ответ на все…..

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  2. Аноним

    Во фразу «уход за лесом» вкралась небольшая ошибка. Вы наблюдаете «уход леса».

    Ну в принципе норм для России. Везде примерно то же самое. А где-то и похлеще.

    Рекомендую посмотреть на тайгу севернее Байкала https://www.google.com/maps/@57.9203742,101.3604775,147033m/data=!3m1!1e3 Видите — вся тайга выглядит как сито с прямоугольными дырочками? Так это уже не тайга! Это то, что вырублено китайцами и вывезено «нашими».

    И это снимок на середину прошлого года. То есть в реальности всё гораздо хуже.

    Всё это напоминает «большой хапок» перед отъездом руководства всей этой расчудесной страной на ПМЖ куда-то, где их семьи уже давно живут.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Гость

    «…….что опасаться бердчанам нечего — деревья рубят в рамках ухода за лесом.»
    ***
    Руки-ноги бы поотрывать — в рамках ухода за здоровьем! :(

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