Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона «Авангард» в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что бердчане обеспокоены вырубкой леса за стадионом «Авангард» в районе дач.

— После себя рубщики оставляют разбитую колею, вывороченные кустарники и кучи срубленных веток. Кто позволил уничтожить наш лес? — возмущается читатель «Курьер. Среда. Бердск» Назарик.

Заместитель гендиректора АО «Бердский лесхоз» Сергей Белосв сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что опасаться бердчанам нечего — деревья рубят в рамках ухода за лесом.

— У на заключен договор с МБУ «Управление природными ресурсами» Бердска на проведение определенных работ. По этому договору эта деляночка за БЭМЗом подлежит рубке-уходу. Я понимаю тревогу бердчан, но когда люди морковку у себя выращивают, не ждут, когда она сгниет. Рубки-уход подразумевает нормальную жизнь в дальнейшем лесных насаждений в целом, — рассказал Сергей Ильич.