Законно рубят здоровые сосны в лесу у стадиона «Авангард» в Бердске

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Кто бы сомневался, у них один ответ на все…..
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Во фразу «уход за лесом» вкралась небольшая ошибка. Вы наблюдаете «уход леса».
Ну в принципе норм для России. Везде примерно то же самое. А где-то и похлеще.
Рекомендую посмотреть на тайгу севернее Байкала https://www.google.com/maps/@57.9203742,101.3604775,147033m/data=!3m1!1e3 Видите — вся тайга выглядит как сито с прямоугольными дырочками? Так это уже не тайга! Это то, что вырублено китайцами и вывезено «нашими».
И это снимок на середину прошлого года. То есть в реальности всё гораздо хуже.
Всё это напоминает «большой хапок» перед отъездом руководства всей этой расчудесной страной на ПМЖ куда-то, где их семьи уже давно живут.
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«…….что опасаться бердчанам нечего — деревья рубят в рамках ухода за лесом.»
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Руки-ноги бы поотрывать — в рамках ухода за здоровьем!
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