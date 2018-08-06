Наркозависимый укусил полицейского при задержании в Бердске. Возбуждено уголовное дело

В субботу, 4 августа, в районе 18 часов двое мужчин в состоянии наркотического опьянения совершили административное преступление. Во время задержания сотрудниками полиции, правонарушители оказали сопротивление. Один из сопротивляющихся укусил сотрудника полиции.

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

— Двое задержанных выпущены из полиции. По данному факту проводится проверка. Все сотрудники живы, здоровы. Уголовное дело по факту сопротивления возбуждено, — рассказал Владимир Соколов.