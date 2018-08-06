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Наркозависимый укусил полицейского при задержании в Бердске. Возбуждено уголовное дело

В минувшую субботу, двое мужчин в наркотическом опьянении оказали сопротивление полицейским. Сотрудник полиции из-за травмирования от службы не отстранен.

6.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Один комментарий

Наркозависимый укусил полицейского при задержании в Бердске. Возбуждено уголовное дело

Мужчина сопротивлялся при задержании и укусил сотрудника полиции

 

В субботу, 4 августа, в районе 18 часов двое мужчин в состоянии наркотического опьянения совершили административное преступление. Во время задержания сотрудниками полиции,  правонарушители оказали сопротивление. Один из сопротивляющихся укусил сотрудника полиции.

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

— Двое задержанных выпущены из полиции. По данному факту проводится проверка. Все сотрудники живы, здоровы.  Уголовное дело по факту сопротивления возбуждено, — рассказал Владимир Соколов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Сделал бы ответку и укусил бы 2 раза и всех делов то. Слабые у нас в полиции, то их бьют, то кусают. Позорище. :-D

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