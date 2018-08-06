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5 семей отказались переезжать из аварийного дома в новостройку Бердска

Жителей ветхой 2-этажки переселяют из центра в микрорайон Белокаменный. Из 27 семей 8 получили ключи, еще 5 — отказались от новых квартир. До конца 2018 года аварийный дом снесут.

6.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марина Волкова 6 коммент.

5 семей отказались переезжать из аварийного дома в новостройку Бердска

Большинство жителей Ленина, 118 с радостью переезжают в новые квартиры

Жители дома №118 по улице Ленина в Бердске не хотят переезжать из своего аварийного дома в новые квартиры-студии. 5 семей отказались получать ключи в новостройке, ссылаясь на то, что она расположена не в центре города.

Главный специалист управления ЖКХ Елена Гинсман рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что конкретного срока для переезда жителей аварийного дома нет. Однако при условии, что все жители аварийного дома переедут в новое жилье, до конца этого года 2-этажку №118 по улице Ленина снесут.

— Программа переселения рассчитана до конца года — 31 декабря она должна быть закрыта. Все люди в идеале должны жить в новом доме. При этом условии аварийный и ветхий дом №118 по улице Ленина снесут уже в этом году, — сообщила Елена Николаевна.

Собственники комнат в секциях аварийного дома замеряли квадраты новых квартир рулеткой. Все же ключи от новых квартир с индивидуальным санузлом принимают. Ведущий юрисконсульт муниципального учреждения «Жилсервис» Мария Астапенко рассказала «Курьер. Среда. Бердск.»,  что из 27 семей 8 получили ключи от нового жилья.

— Процесс передачи ключей идет. Сегодня утром (6 агуста — прим. ред.) мы выдали два ключа от квартир в новом доме, — рассказала Мария Викторовна.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Пустите маршрутку до Белокаменного, и люди охотнее будут соглашаться переезжать

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  2. просто житель

    причина в другом.Многих не устраивают квадратные метры.Так решите их очень просто.Центр на Белокаменный плюс бонус 5 кв.метра.за отдаленностьТак наша администрация так мозги промоет ,что и жить не хочется.Нет специалистов.Верните старых..

    Thumb up 2 Thumb down 7

    • 123

      Просто житель, вы хотя бы закон откройте и почитайте.

      Жилая площадь идет 1 к 1, если нет 1 к 1 то дают больше, но как правило незначительно. Общая как правило больше становится. Но очень сильно зависит от планировок в ветхом и новом жилье.

      То, что вы говорите — это прямое нарушение закона, за которое положен срок.

      Thumb up 8 Thumb down 1

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