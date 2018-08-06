5 семей отказались переезжать из аварийного дома в новостройку Бердска

Жители дома №118 по улице Ленина в Бердске не хотят переезжать из своего аварийного дома в новые квартиры-студии. 5 семей отказались получать ключи в новостройке, ссылаясь на то, что она расположена не в центре города.

Главный специалист управления ЖКХ Елена Гинсман рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что конкретного срока для переезда жителей аварийного дома нет. Однако при условии, что все жители аварийного дома переедут в новое жилье, до конца этого года 2-этажку №118 по улице Ленина снесут.

— Программа переселения рассчитана до конца года — 31 декабря она должна быть закрыта. Все люди в идеале должны жить в новом доме. При этом условии аварийный и ветхий дом №118 по улице Ленина снесут уже в этом году, — сообщила Елена Николаевна.

Собственники комнат в секциях аварийного дома замеряли квадраты новых квартир рулеткой. Все же ключи от новых квартир с индивидуальным санузлом принимают. Ведущий юрисконсульт муниципального учреждения «Жилсервис» Мария Астапенко рассказала «Курьер. Среда. Бердск.», что из 27 семей 8 получили ключи от нового жилья.

— Процесс передачи ключей идет. Сегодня утром (6 агуста — прим. ред.) мы выдали два ключа от квартир в новом доме, — рассказала Мария Викторовна.