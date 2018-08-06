5 семей отказались переезжать из аварийного дома в новостройку Бердска

Большинство жителей Ленина, 118 с радостью переезжают в новые квартиры
Жители дома №118 по улице Ленина в Бердске не хотят переезжать из своего аварийного дома в новые квартиры-студии. 5 семей отказались получать ключи в новостройке, ссылаясь на то, что она расположена не в центре города.
Главный специалист управления ЖКХ Елена Гинсман рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что конкретного срока для переезда жителей аварийного дома нет. Однако при условии, что все жители аварийного дома переедут в новое жилье, до конца этого года 2-этажку №118 по улице Ленина снесут.
— Программа переселения рассчитана до конца года — 31 декабря она должна быть закрыта. Все люди в идеале должны жить в новом доме. При этом условии аварийный и ветхий дом №118 по улице Ленина снесут уже в этом году, — сообщила Елена Николаевна.
Собственники комнат в секциях аварийного дома замеряли квадраты новых квартир рулеткой. Все же ключи от новых квартир с индивидуальным санузлом принимают. Ведущий юрисконсульт муниципального учреждения «Жилсервис» Мария Астапенко рассказала «Курьер. Среда. Бердск.», что из 27 семей 8 получили ключи от нового жилья.
— Процесс передачи ключей идет. Сегодня утром (6 агуста — прим. ред.) мы выдали два ключа от квартир в новом доме, — рассказала Мария Викторовна.
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Пустите маршрутку до Белокаменного, и люди охотнее будут соглашаться переезжать
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да тут и так два автобуса неплохо ходят… утром и вечером — каждые 8-10 минут, в обед и выходные подождать до 20 минут — не так уж и страшно. Тем более расписание есть
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Зимой в -30 С будет очень страшно 20 минут ждать, плюс из-за замерзшего дизеля автобусы спокойно не выйдут в рейс. Конкуренция должна быть, пускай пассажир выбирает, на чем ездить.
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ну вообще-то никто не стоит и не ждет по 20 минут. Все подходят по расписанию…
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причина в другом.Многих не устраивают квадратные метры.Так решите их очень просто.Центр на Белокаменный плюс бонус 5 кв.метра.за отдаленностьТак наша администрация так мозги промоет ,что и жить не хочется.Нет специалистов.Верните старых..
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Просто житель, вы хотя бы закон откройте и почитайте.
Жилая площадь идет 1 к 1, если нет 1 к 1 то дают больше, но как правило незначительно. Общая как правило больше становится. Но очень сильно зависит от планировок в ветхом и новом жилье.
То, что вы говорите — это прямое нарушение закона, за которое положен срок.
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