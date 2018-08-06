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Летом в Сибири с «Ростелекомом» безопасно

В Сибири продолжается акция «Ростелекома» «Безопасное лето».

6.08.2018 Нет комментариев

Летом в Сибири с «Ростелекомом» безопасно

Компания предлагает новым абонентам подключить «Домашний интернет» и «Антивирус» в одном пакете. Предложение специально разработано для желающих подключить широкополосный интернет и при этом обезопасить свой компьютер от вредоносных вирусов и программ.
Благодаря «Безопасному лету»доступ во всемирную сеть на скорости до 100 Мбит/с вместе с «Антивирусом» обойдется всего 489 рублей в месяц.

При выборе комплексного тарифного плана абоненты могут подобрать для себя от количества домашних компьютеров: KasperskyAnti-virus (1 устройство), «Kaspersky Internet Security Smart Security Family (3 устройства)». Перед использованием «Антивируса» его нужно активировать в Едином личном кабинете оператора.

«Эта акция будет интересна семьям с детьми, которые во время каникул часто остаются один на один с компьютером. Предоставляя пользователям доступ в интернет на высоких скоростях, мы стремимся сделать домашний интернет комфортным и наиболее безопасным. Установка антивирусной программы на домашний компьютер позволяет избежать множества проблем, связанных с заражением персонального устройства опасными вирусами», – отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Отдельно за подключение интернета по акции платить не нужно, это входит в абонентскую плату. После того, как период участия в акции закончится, у абонента будет возможность продолжать пользоваться услугой по специальным тарифным планам или перейти на иной тарифный план для услуги «Домашний интернет».

Заявки на участие в акции «Безопасное лето» принимаются по 30 сентября 2018 года. Для того чтобы стать участником можно оставить заявку на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».


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