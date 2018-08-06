Видео пилотажа Су-34, Як-52 и Як-18, Л-39 и Су-35 на авиашоу в Мочище

В рубрику «Сообщи свои новости» написал11:00 – 14:00 – выступления пилотажных групп пройдут в таком порядке: после пилотажа Су-34 в небо взмоет женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута на Як-52 и Як-18. После девушек в воздух поднимется группа «Русь» на Л-39. В 13:30 зрители насладятся выступлением легендарных «Соколов России» на новейших истребителях Су-35.