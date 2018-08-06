В «Единой России» локально протестуют против повышения пенсионного возраста

«Единой России» удалось избежать крупных демаршей партийцев против пенсионной реформы и повышения НДС. Негативно их оценили лишь отдельные депутаты и партийные функционеры, в том числе связанные с профсоюзным движением. В воронежской области из «Единой России» вышел партийный деятель со стажем бывший глава штаба ОНФ в регионе Вячеслав Астанков. Выступившие против позиции партии осуждают не только сами поправки, но и «полное отсутствие партийной дискуссии». Эксперт говорит, что таков итог «многолетней полировки партийных рядов от людей с собственным политическим капиталом».

В некоторых регионах поправки о повышении пенсионного возраста и НДС (последние уже подписаны президентом) вызвали открытые протесты отдельных единороссов. В Воронежской области из партии официально вышел экс-депутат облдумы Вячеслав Астанков. До этого демарша у него была идеальная биография для партийца: он пришел в политику с поста замначальника областного УФСБ, возглавлял штаб ОНФ, приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и думский комитет по законодательству в облдуме. «Дело не столько в пенсионной реформе. В уставе «Единой России» написано: партия действует в интересах большинства граждан. Но повышение НДС и пенсионного возраста идут явно вразрез с этими интересами,— объяснил свое решение господин Астанков.— Более того, членов «Единой России», выступающих против, к примеру депутата Госдумы Наталью Поклонскую, всячески третируют. А зачем тогда нужны 300 депутатов от партии, если не будет разницы мнений? Дискуссия есть только для вида, в реальности она жестко карается. Тогда пусть будет один спикер Вячеслав Володин, а у него все голоса партии. Так честнее будет».

Напомним, при подготовке законопроекта к первому чтению спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось публично осудить региональных депутатов, которые не готовят отзывы, а уходят на каникулы. 10 июля глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что положительные отзывы на законопроект о пенсионной реформе направил 61 регион. В базе данных Госдумы размещено сейчас 13 отзывов заксобраний, в четырех из них говорится о дополнительных условиях, которые должны быть учтены ко второму чтению. «Успешное уклонение от официального одобрительного отзыва заксобранием уже вызывает много вопросов «наверху» и потому считается риском. Но некоторые субъекты могут себе это позволить»,— говорил Коммерсанту высокопоставленный региональный чиновник на условиях анонимности.

На Камчатке против пенсионной реформы выступила депутат заксобрания единоросс Татьяна Романова. Она представляет Корякский округ, где, по словам госпожи Романовой, «люди не доживают и до сегодняшнего выхода на пенсию». Публично ее никто из коллег-однопартийцев не поддержал, однако, по данным “Ъ”, власти Камчатки надеются, что полуострову сохранят нынешний порог выхода на пенсию: 50-летний для женщин и 55-летний для мужчин. В заксобрании Свердловской области против реформы проголосовали сразу два единоросса — Владимир Радаев и Евгений Лутохин. Господин Радаев говорил местным СМИ, что готов понести наказание за то, что пошел поперек воли партии, но «поступить по-другому не мог» из-за направленных ему 12 тыс. подписей жителей одномандатного округа, выступивших против реформы. Его пензенский коллега Олег Кочетков, возглавляющий местное АО «Станкомашстрой», обозначил свою позицию оригинально. Он собрал работников предприятия и спросил, как они относятся к реформе. Убедившись, что все относятся негативно, господин Кочетков сообщил в соцсетях о солидарности с подчиненными. Правда, вскоре пост об этом он удалил.

Активно протестовали против реформы и сразу несколько региональных профсоюзных лидеров. К примеру, членство во фракции единороссов в заксобрании Псковской области не остановило местного профсоюзного лидера Ульяну Михайлову от выступления на митинге против реформы. Руководство новосибирского отделения «Единой России» намерено проверить партийцев из Бердска, где большинство депутатов проголосовало за обращение с критикой пенсионной реформы к президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также депутатам регионального заксобрания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

А в Ивановской области сразу два видных местных партийца — бизнесмен Александр Крюченков и функционер Ольга Матюшина — покинули партию в знак протеста против реформы. Причем госпожа Матюшина прямо назвала ее «антинародной и направленной против интересов большинства населения страны».

Заместитель секретаря президиума генсовета «Единой России» депутат Госдумы Евгений Ревенко не видит в небольшом количестве протестов ничего удивительного. «Ко второму чтению мы собираем со всей страны конструктивные предложения о поправках к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Кроме того, не забывайте, что нас попросил о поддержке глава партии Дмитрий Медведев. Мы объясняем необходимость реформы на конкретных примерах и не собираемся принимать ее без широкого обсуждения»,— объяснил он. В пятницу Вячеслав Володин сообщил о проведении в августе больших парламентских слушаний, ради которых депутатам придется досрочно выйти с каникул.

Политолог Владимир Слатинов считает «слабость и разрозненность» внутрипартийных протестов естественной. «В течение последних минимум пяти лет из региональных отделений «Единой России» целенаправленно вымывали людей, которые имели собственный крупный политический капитал и могли в неподходящий момент встать в позу. Судя по реакции партийцев на пенсионную реформу, этот процесс можно считать успешно завершенным»,— отметил он.