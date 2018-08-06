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Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство

Как считают в Минэкономразвитя, это поможет уберечь коммунальные предприятия от годовых убытков в 100 млрд рублей.

6.08.2018 Фото: Правительство РФ 2 коммент.

Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство

Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта предлагает Минэкономразвития. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. При этом несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина налога, включенного в платеж. Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 до 20%.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей. В Минстрое «Известиям» подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.

— Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» в конце июня направила главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо («Известия» ознакомились с документом), в котором сказано, что при повышении НДС у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги на сумму 4,5 трлн рублей, за первое полугодие сформируются прямые убытки в 45 млрд рублей. Они приведут к мультипликативному росту долгов в отрасли до 1,5 трлн рублей. Компенсация выпадающих расходов за счет роста тарифов с 1 июля потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные услуги не на 2%, а более чем на 4%. Наиболее простым способом решения проблемы автору обращения, генеральному директору ассоциации Алексею Макрушину, видится повышение тарифов на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.

В Минстрое «Известиям» заявили, что разделяют опасения экспертов. Если не учесть возрастающие расходы в тарифе, ресурсоснабжающие компании будут терпеть прямые убытки. Предварительно обсуждаются возможные варианты компенсации для ресурсоснабжающих организаций, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года, добавили в министерстве.

— Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля, — пояснил «Известиям» Алексей Макрушин.

Если такую меру не ввести, за год убытки ресурсоснабжающих организаций могут достичь 100 млрд рублей, подсчитал эксперт.

В ФАС, которая принимает решения об индексации тарифов, отказались от комментариев, сославшись на то, что еще идет обсуждение этого вопроса.

Повышение НДС относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий, отметил профессор ВШЭ Сергей Сиваев. Их инвестиционные и эксплуатационные программы составлялись без учета такой налоговой нагрузки.

— Потребитель, конечно, этому не обрадуется, потому что ему придется платить больше. Но повышение тарифов было ожидаемым, — сказал Сергей Сиваев.

По его словам, сферы, в которых тарифы регулируются государством, нуждаются в компенсационных мерах. Особенно это касается отрасли ЖКХ. Как сообщали «Известия», в I квартале этого года долги за ЖКУ в России выросли на 5,3%, до 1,4 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого. По данным Росстата, объем неоплаченных счетов за водоснабжение составляет 86 млрд рублей (+5,7%), водоотведение — 63,9 млрд рублей (+6,6%), электричество — 247,5 млрд рублей (+9,7%). Неуплата за жилищные услуги увеличилась на 14,6%, до 234,3 млрд рублей, за тепло — на 6,7%, до 569,3 млрд рублей.

Источник: Известия


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(2) Комментариев

  1. Наташа N.

    Ну-у, здесь точно необходима, независимая комплексная психолого-психиатрическая экспертиза!..

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  2. Аноним

    Да…и причём у 76% населения 8)

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