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СК расследует смерть троих детей и их матери на пожаре в Новосибирской области

В трагедии в Купинском районе выжили отец многодетной семьи и один из сыновей. Следственный комитет возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности.

6.08.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев

СК расследует смерть троих детей и их матери на пожаре в Новосибирской области

На пожаре погибли дети

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти на пожаре матери с тремя детьми, сообщили в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СК России по Новосибирской области по факту гибели женщины с тремя детьми при пожаре в деревне Новорозино Купинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, многодетная семья проживала в частном двухквартирном доме. 5 августа 2018 года около 5 часов утра глава семейства проснулся от запаха дыма, который распространялся из веранды в жилое помещение. Увидев горение, мужчина вернулся в жилое помещение, взял малолетнего сына на руки и вынес его через окно дома на улицу. Затем он попытался вернуться в дом, но пройти в помещение и спасти супругу и троих малолетних детей не позволило сильное горение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отец многодетной семьи со спасенным сыном получили ожоги и отравление угарным газом. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления СК России по Новосибирской области, руководителя территориального следственного отдела и следователей.

В настоящее время сотрудниками регионального СУ СК России выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и установления причины пожара. С этой целью назначена пожаро-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.


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