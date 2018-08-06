Комиссию по казачеству возглавил вице-премьер Мутко

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Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство
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А можно было бы Жерара Депардье или Петросяна, а лучше всего Бориса Моисеева
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Государственная поддержка взрослых, подвыпивших мужиков играющих в кизяков, это конечно дело важное, но, у нас для дорогих избирателей есть более прекрасные предложения Вы думали, что любимое правительство остановиться на поднятии НДС, хех, держи карман шире, вчё только начинается
Минэкономразвития предложило повысить на два процентных пункта тарифы ЖКХ вслед за ростом налога на добавочную стоимость с 18% до 20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как объяснили газете в пресс-службе МЭР, эта мера необходима для того, чтобы «не ухудшить» положение ресурсоснабжающих организаций. Аналогичное предложение в Минстрой направила ассоциация «ЖКХ и городская среда». В ассоциации считают, что повышение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убытки до 100 млрд руб. и приведет к росту долгов в отрасли до 1,5 трлн руб. В Минстрое подтвердили обсуждение возможности повысить тарифы ЖКХ на 2% с января 2019 года.
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Специалист по развалу
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