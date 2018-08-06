КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру на Микрорайоне!!!
продам 2-ю кв-ру ул. Спортивная, д.1 / 89134819144
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
продам КВАРТИРУ=45кв.м.-1950т.р.СРОЧНО/89134819144
Продам 2-х квартиру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Власть разрешила собирать грибы и ягоды с 20 августа по 10 сентября в Новосибирской области

Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство

Мем с часами патриарха за $30 тыс. сделал строителя из Барнаула «экстремистом»

12 млн рублей вложили за 4 года в остановки Бердска

СК расследует смерть троих детей и их матери на пожаре в Новосибирской области

Алкоголя на 15% больше продали в Сибири в первом полугодии 2018-го

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Канализация новостройки не дает спать жителям центра Бердска

Спешите в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

Комиссию по казачеству возглавил вице-премьер Мутко

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Комиссию по казачеству возглавил вице-премьер Мутко

Медведев утвердил изменения в составе межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития госполитики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

6.08.2018 Фото: Kremlin.ru 3 коммент.

Комиссию по казачеству возглавил вице премьер Мутко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил изменения в составе межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития госполитики РФ в отношении российского казачества до 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав комиссии был включен вице-премьер Виталий Мутко — в качестве ее председателя.

Также в комиссию были включены первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и директор департамента Минкульта Андрей Малышев.

Источник: RNS


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Власть разрешила собирать грибы и ягоды с 20 августа по 10 сентября в Новосибирской области Три дома сгорели за ночь в Бердске Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство

(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    А можно было бы Жерара Депардье или Петросяна, а лучше всего Бориса Моисеева :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Поросёнок Пётр

    Государственная поддержка взрослых, подвыпивших мужиков играющих в кизяков, это конечно дело важное, но, у нас для дорогих избирателей есть более прекрасные предложения 8) Вы думали, что любимое правительство остановиться на поднятии НДС, хех, держи карман шире, вчё только начинается ;)
    Минэкономразвития предложило повысить на два процентных пункта тарифы ЖКХ вслед за ростом налога на добавочную стоимость с 18% до 20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Как объяснили газете в пресс-службе МЭР, эта мера необходима для того, чтобы «не ухудшить» положение ресурсоснабжающих организаций. Аналогичное предложение в Минстрой направила ​ассоциация «ЖКХ и городская среда». В ассоциации считают, что повышение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убытки до 100 млрд руб. и приведет к росту долгов в отрасли до 1,5 трлн руб. В Минстрое подтвердили обсуждение возможности повысить тарифы ЖКХ на 2% с января 2019 года. *PARDON*

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    Специалист по развалу :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика