Комиссию по казачеству возглавил вице-премьер Мутко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил изменения в составе межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития госполитики РФ в отношении российского казачества до 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав комиссии был включен вице-премьер Виталий Мутко — в качестве ее председателя.

Также в комиссию были включены первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и директор департамента Минкульта Андрей Малышев.

Источник: RNS