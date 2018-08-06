Мем с часами патриарха за $30 тыс. сделал строителя из Барнаула «экстремистом»

Лето, сезон отпусков. По статистике, в этот период происходит снижение преступности. Чем маяться без дела в душных дежурных частях — лучше проводить время с пользой. Видимо, так решили полицейские в Барнауле и стали возбуждать уголовные дела по статье 282 за картинки, мемы и репосты «ВКонтакте». За последнее время уже несколько уголовных дел в регионе, одно абсурднее другого. Илья Шепелин — о новых покемонах, экстремистах и их ловцах из центра «Э».

Илья Шепелин: Департамент полиции, занимающийся борьбой с экстремизмом, принято кратко называть «отдел Э». Барнаульский отдел «Э» впору переименовывать в «отдел мем». Теперь за набор сохраненных картинок из «ВКонтакте» они подвели под уголовную статью отца семейства, даже заблокировав ему возможность расплачиваться по кредиту.

Раньше мы вам рассказывали про 23-летнюю Марию Мотузную — ей грозит 6 лет за фотографию с подписью из Гоголя. И про студента Даниила Маркина, на которого завели дело, как только ему исполнилось 18. Ему среди прочих мемов во «ВКонтакте» вменяют картинку с ожившим персонажем из «Игры престолов» Джоном Сноу — там обыгрывается аллюзия с воскрешением Иисуса Христа. Теперь Марию и Даниила объединяют статьи УК РФ «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих», а также город, где они живут — Барнаул. Недавно Мотузная написала еще об одном жутком расследовании, затеянном местной полицией: «Мне вчера позвонил мужчина, он из Барнаула. Все то же, но с июня и у него приехали маски шоу и наручники. А он отец одиночка. Все это при ребёнке. Сейчас его хотят положить в психушку на экспертизу и далее — на принудительное. Жду от него более подробный рассказ, но у меня уже шок».

Человек, о котором идет речь не отец одиночка, тут Мария ошиблась, ребенок у него есть, но есть и жена. Фамилию этого человека теперь можно без труда встретить на сайте «Росфинмониторинга» в списке экстремистов и террористов — Андрей Шашерин, 38 лет.

2 августа Шашерин прислал Дождю материалы своего уголовного дела. Андрею, даже без решения суда, а просто по обвинению, запрещено пользоваться банковскими картами и электронными счетам за картинки с таким содержанием:

— Фотография с церковью, блестящими куполами и развалившемся поблизости домом.

— Карикатура, на которой прихожанин говорит, что согрешил, поедая санкционные продукты. Карикатурный поп накладывает на него епитимью — «десять раз прочесть „Крым наш“».

— Фотография из компьютерного центра полиции, который освещает патриарх Кирилл. Подпись: «Патриарх привез в МВД новый антивирус».

У полиции эти картинки вызвали серьезные подозрения. Но экспертиза, слава богу, сочла, что они не нарушают нормы этики. Но есть и коллаж, за который мужчине грозит тюрьма:

Из дела: «Данное изображение представляет собой копию отретушированной фотографии патриарха Кирилла, на которой дорогие часы отражаются на лакированной поверхности стола. Изображение оформлено в стиле серии интернет-комиксов „Иисус, ****“»

На коллаже некто, похожий на Иисуса, интересуется у патриарха, который час. Шутка старая — в 2012 году предстоятель РПЦ встретился с министром юстиции, на руке у патриарха были часы Breguet, стоимостью 30 тысяч долларов. Но когда на сайте Патриархии выложили фотографию, там был министр, был предстоятель, а дорогих часов не было. Все бы хорошо, но чуткие сотрудники патриархии забыли убрать отражение часов на столе. Поток издевательств заставил РПЦ все-таки выложить оригинал снимка с часами. Но шутки о том, что у патриарха при случае следует интересоваться временем, никуда не пропали. В них барнаульские эксперты и усмотрели уголовный умысел:

«В данном контексте образ Христа используется для демонстрации негативных качеств служителей церкви — стремление к обогащению. Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — зафиксированно в деле.

За это и за несколько других картинок, которые не внесены в запрещенный список Роскомнадзора, к Шашерину пришли СОБРовцы в масках и заковали в наручники. Опасный «экстремист» работает строителем. Илья Шепелин поговорил с Андреем Шашериным о том, как началось его дело:

— Как началось дело против вас?

Шашерин: Когда я оделся, меня за руку вывели в коридор, за дверь квартиры, там было трое СОБРовцев в масках. Один из них попросил поднять руки, второй надел наручники. У меня есть одна мысль — наручники для устрашения, СОБР тоже для устрашения. Мне давали понять, что отсюда я могу сейчас поехать в СИЗО, и неизвестно, когда выйду, могу даже до конца следствия сидеть. И что мне будет грозить реальный срок, если я не одумаюсь и не помогу себе сам. А в тюрьму мне не хотелось, меня это испугало. После двух часов разговоров с этими товарищами я написал явку с повинной и объяснительную — под диктовку естественно.

На психиатрическую стационарную экспертизу меня пытаются отправить. У следствия против меня никаких доказательств нет. Я уже на втором следственном действии отказался от своих показаний, как данных в результате шантажа, запугивания и психологического давления.

— Из чего состоит ваше дело, какие вам картинки вменяют?

Шашерин: Я видел там картинки, некоторые из них очень забавные, многие из них я вообще вижу впервые, некоторые мои, я их сохранял в папке, в сохраненке.

У меня жена и сын пяти лет. Заработок у меня ненормирванный — бывало 30 тысяч зарабатываю, бывало 15- 20. В июне 10 тысяч заработал. А адвоката у меня денег нет нанять.

После того, как завели дело, посыпались смски о блокировке счетов и карт. Все счета заблокированы, кредитный счет мой был заблокирован. Там штрафов много прилетело, пенни за просрочку платежа, хотя я в принципе не виноват. Я так полагаю, 115 закон прописан так, чтобы эти люди, которых судят за картинки, они не имели средств защищать себя. В данный момент я даже не могу взять кредит, чтобы оплатить адвоката.

Есть еще одна любопытная фотография из его дела, свежая — с чемпионата мира по футболу — болельщик сидит в кокошнике в футболке «Я русский», никаких подписей к этому снимку на странице Андрея не прилагается. Несмотря на то, что следователи включили ее в дело, эксперты все-таки постановили: «Нарушения норм религиозной этики не имеется». Чтобы сделать такое заключение у экспертов при барнаульской полиции ушел месяц.

Источник: Дождь