Погиб от удара током зритель фестиваля «Нашествие»

Посетитель фестиваля «Нашествие» в Тверской области погиб от удара током, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Инцидент произошел во время фестиваля «Нашествие». Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Рок-фестиваль «Нашествие» проходит в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа.

Ранее в пресс-службе регионального правительства рассказали «Интерфаксу», что фестиваль пройдет уже в 13-й раз в Тверской области, ожидается не менее 200 тысяч гостей. Традиционно «Нашествие» собирает лучших отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Ожидается, что в этом году на трех сценах фестиваля выступят 150 музыкальных групп, добавил собеседник агентства.

Источник: Интерфакс