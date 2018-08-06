Власть разрешила собирать грибы и ягоды с 20 августа по 10 сентября в Новосибирской области
Повысить тарифы на услуги ЖКХ с учетом роста НДС хочет правительство
Мем с часами патриарха за $30 тыс. сделал строителя из Барнаула «экстремистом»
12 млн рублей вложили за 4 года в остановки Бердска
СК расследует смерть троих детей и их матери на пожаре в Новосибирской области
Алкоголя на 15% больше продали в Сибири в первом полугодии 2018-го
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