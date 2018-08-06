Алкоголя на 15% больше продали в Сибири в первом полугодии 2018-го

Согласно данным ЕГАИС, за 6 месяцев 2018 года розничными магазинами реализовано 10,3 млн декалитров маркируемой алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков), что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«Увеличение объёмов легальных розничных продаж алкогольной продукции является результатом проводимых контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Так, в январе-июне 2018 года в рамках проводимой МРУ Росалкогольрегулирования по СФО работы арестовано и изъято из оборота более 61 тыс. дал нелегальной алкогольной продукции», — сказал глава МРУ РАР по СФО Алексей Крупин.

Наиболее значительно возросли продажи ликёро-водочных изделий – на 20% и водки – на 15%.

Рубеж в 1,5 млн декалитров розничной продажи преодолели четыре сибирских региона: Кемеровская область, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край. Кроме того, более 1 млн декалитров алкоголя было реализовано в Алтайском крае.