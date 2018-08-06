1,25 млрд рублей списали по «налоговой амнистии» в Новосибирской области

В результате активной работы налоговых органов Новосибирской области за шесть месяцев 2018 года задолженность физических лиц по имущественным налогам сократилась на 1,4 млрд рублей, в том числе по транспортному налогу – на 1 млрд рублей, земельному налогу – на 138 млн рублей, налогу на имущество – на 185 млн рублей.

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Светлана Селиверстова отмечает: «Работа по взысканию налоговой задолженности физических лиц ведется планомерно и последовательно. Несмотря на то, что такой вид задолженности традиционно является наиболее сложно взыскиваемым – обусловлено это, прежде всего, значительным количеством налогоплательщиков, отсутствием (не проживанием) их по месту регистрации, судебным механизмом взыскания».

В рамках работы по взысканию задолженности должникам направлено около 179 тысяч требований об уплате налогов и сборов, в суды передано более 78 тысяч исковых заявлений. В Федеральную службу судебных приставов России направлено более 14 тысяч исполнительных документов на сумму 117 млн руб. В результате действий судебных приставов в рамках исполнительных производств перечислен в бюджет 71 млн рублей.

По словам Светланы Владимировны, одна из актуальных задач, стоящих в настоящее время перед налоговой службой по урегулированию задолженности – это списание задолженности физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации», по так называемой «налоговой амнистии». Так, по «налоговой амнистии» уже списана задолженность по имущественным налогам у физических лиц на общую сумму 1,25 млрд руб.

По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 2,5 млрд рублей. В том числе по транспортному налогу – 1,3 млрд рублей, по налогу на имущество физических лиц – 0,2 млрд рублей, по земельному налогу – 0,2 млрд рублей. Задолженность по пеням и штрафам по имущественным налогам физических лиц составила 0,8 млрд рублей.

УФНС России по Новосибирской области напоминает жителям региона: пора отпусков в самом разгаре, поэтому чтобы не омрачить долгожданный отпуск, не оказаться в аэропорту с неожиданным сообщением о долгах по налогам и ограничении на выезд за рубеж, новосибирцам следует заблаговременно проверять состояние расчетов с бюджетом по имущественным налогам. Если по какой-либо причине вам не удалось своевременно уплатить налоги, необходимо сделать это в кратчайшие сроки.

Налоговая служба призывает своевременно уплачивать имущественные налоги и добровольно гасить задолженность, сообщили в пресс-службе регионального УФНС. Это позволит избежать дополнительных расходов в виде пени, начисленной за каждый день просрочки, государственной пошлины, исполнительского сбора.

Самостоятельно проверить наличие задолженности, сформировать квитанции на уплату долгов и совершить платежи онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru.